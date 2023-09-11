Prime'a abone ol
Önceki / Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Piastri, 40'lı yaşlarına kadar gridde kalmak istiyor

Oscar Piastri, bazı isimlerin aksine 40 yaşında da Formula 1'de yarışmak istediğini söyledi.

Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

Temmuz ayında 42. doğum gününü kutlayan Fernando Alonso, yaşına rağmen 2023'te yedi kez podyuma çıktı ve doğru koşullarda 33. zaferini elde etmesi mümkün.

Lewis Hamilton geçtiğimiz hafta Mercedes ile olan sözleşmesini iki sezon daha uzattı, yani yedi kez dünya şampiyonu en az 40 yaşına kadar Formula 1'de yer alacak.

Diğer tarafta Max Verstappen gibi bazı isimler, uzun yıllar sporda yer almayı düşünmüyorlar.

Bu yıl McLaren ile Formula 1'e adım atan Oscar Piastri'nin görüşü Hamilton ve Alonso'ya daha yakın.

Formula 1'de ne kadar süre yarışmak istediği sorulduğunda, 22 yaşındaki Avustralyalı pilot, "O yaşa gelene kadar 18 yılım var!"

"Eğer 40 yaşında yarışmaktan hâlâ  keyif alıyorsam ve yaptığım işi hâlâ seviyorsam, önümüzdeki 18 yılın iyi geçmiş olacağını düşünüyorum."

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Erik Junius

"Lewis'in sahip olduğu başarıları tattığınızda, sporu bu kadar çok sevmeniz normaldir."

"Hepimiz sporu sevdiğimiz için yarışmaya başlıyoruz. Elbette seviye yükseldikçe üzerinizdeki baskı artıyor, başka şeyler yapmanız gerekiyor fakat ben bu yaşta yarışmaya devam etmekten oldukça mutluyum." dedi.

Alex Albon 27 yaşında ve Formula 1'deki dördüncü sezonunu geçiriyor. 

Albon da 40 yaşın altında emekli olmayı düşünmeyen isimlerden birisi fakat bunun için başarı gerektiğinin farkında.

"40 yaşına kadar Formula 1'de kalabilmek için, neslinizde bir kez ortaya çıkabilecek bir yeteneğe sahip olmanız gerekiyor."

"Hepimiz 40 yaşında F1'de yer almak isteriz ama genellikle bu gerçekleşmiyor."

"Kendinize böyle bir hedef koyabilirsiniz, ancak bu kadar uzun süre yüksek bir seviyede kalmanın ne kadar zor olduğunu, ne kadar çaba gerektirdiğini biliyoruz."

"Lewis'in bunu yapabileceğinden hiç şüphem yok çünkü hâlâ çok motive ve enerji dolu."

paylaşım
yorumlar

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız

Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız

Formula 1
Singapur GP

Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız

Wolff, Hamilton'ın gelecekte takım patronu olmasını bekliyor

Wolff, Hamilton'ın gelecekte takım patronu olmasını bekliyor

Formula 1
Singapur GP

Wolff, Hamilton'ın gelecekte takım patronu olmasını bekliyor Wolff, Hamilton'ın gelecekte takım patronu olmasını bekliyor

AlphaTauri, Singapur'a güncellemelerle gelecek

AlphaTauri, Singapur'a güncellemelerle gelecek

Formula 1
Singapur GP

AlphaTauri, Singapur'a güncellemelerle gelecek AlphaTauri, Singapur'a güncellemelerle gelecek

Son Haberler

Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak"

Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak"

F1 Formula 1

Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak" Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak"

Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız

Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız

F1 Formula 1
Singapur GP

Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız

Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak

Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak

WRC WRC

Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak

Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım"

Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım"

F1 Formula 1

Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım" Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol