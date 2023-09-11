Piastri, 40'lı yaşlarına kadar gridde kalmak istiyor
Oscar Piastri, bazı isimlerin aksine 40 yaşında da Formula 1'de yarışmak istediğini söyledi.
Temmuz ayında 42. doğum gününü kutlayan Fernando Alonso, yaşına rağmen 2023'te yedi kez podyuma çıktı ve doğru koşullarda 33. zaferini elde etmesi mümkün.
Lewis Hamilton geçtiğimiz hafta Mercedes ile olan sözleşmesini iki sezon daha uzattı, yani yedi kez dünya şampiyonu en az 40 yaşına kadar Formula 1'de yer alacak.
Diğer tarafta Max Verstappen gibi bazı isimler, uzun yıllar sporda yer almayı düşünmüyorlar.
Bu yıl McLaren ile Formula 1'e adım atan Oscar Piastri'nin görüşü Hamilton ve Alonso'ya daha yakın.
Formula 1'de ne kadar süre yarışmak istediği sorulduğunda, 22 yaşındaki Avustralyalı pilot, "O yaşa gelene kadar 18 yılım var!"
"Eğer 40 yaşında yarışmaktan hâlâ keyif alıyorsam ve yaptığım işi hâlâ seviyorsam, önümüzdeki 18 yılın iyi geçmiş olacağını düşünüyorum."
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Erik Junius
"Lewis'in sahip olduğu başarıları tattığınızda, sporu bu kadar çok sevmeniz normaldir."
"Hepimiz sporu sevdiğimiz için yarışmaya başlıyoruz. Elbette seviye yükseldikçe üzerinizdeki baskı artıyor, başka şeyler yapmanız gerekiyor fakat ben bu yaşta yarışmaya devam etmekten oldukça mutluyum." dedi.
Alex Albon 27 yaşında ve Formula 1'deki dördüncü sezonunu geçiriyor.
Albon da 40 yaşın altında emekli olmayı düşünmeyen isimlerden birisi fakat bunun için başarı gerektiğinin farkında.
"40 yaşına kadar Formula 1'de kalabilmek için, neslinizde bir kez ortaya çıkabilecek bir yeteneğe sahip olmanız gerekiyor."
"Hepimiz 40 yaşında F1'de yer almak isteriz ama genellikle bu gerçekleşmiyor."
"Kendinize böyle bir hedef koyabilirsiniz, ancak bu kadar uzun süre yüksek bir seviyede kalmanın ne kadar zor olduğunu, ne kadar çaba gerektirdiğini biliyoruz."
"Lewis'in bunu yapabileceğinden hiç şüphem yok çünkü hâlâ çok motive ve enerji dolu."
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