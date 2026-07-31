Piastri: "2026 kural değişikiliği, benim için devasa bir sıfırlama oldu"

Oscar Piastri, yaz arasına Pilotlar Şampiyonası'nda 92 puanla yedinci sırada girdi. Miami Grand Prix'sinden bu yana podyuma çıkamayan Avustralyalı pilot, sezon genelinde sadece iki kez ilk üçte yer alabildi.

McLaren'ın MCL40 aracı rakiplerine kıyasla rekabetçi olmaktan uzak kalırken Piastri'nin bireysel performansı da takım arkadaşı Lando Norris'in gerisinde kaldı. Norris son sekiz sıralama turunun yedisinde Piastri'ye üstünlük kurarken Avustralyalı pilot Miami'den bu yana sadece Monako'da pist üstünde takım arkadaşının önünde yer alabildi.

Bu tablo, Piastri'nin sezonun ilk yarısında altı galibiyet alarak şampiyona lideri olduğu ve zemin etkili MCL39 aracıyla bütünleşmiş göründüğü 2025 yılıyla tam bir tezat oluşturuyor.

2026'da şasi ve güç ünitelerinde yapılan köklü değişiklikler nedeniyle pilotlar, araçtan maksimum performansı alabilmek için sürüş tarzlarını yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Piastri ise bu yeni sürece uyum sağlamakta biraz yavaş kaldığını itiraf etti.

Avustralyalı pilot konuyla ilgili şunları söyledi: "Hem araçtan hem de kendimizden performans çıkarmak için pek çok yeni şey ve yeni yöntem bulmamız gerekiyor."

"Alıştığınız normal ritme girip her zaman yaptığınız şeyleri yapmak oldukça kolay ama bu, bu araçlarda her zaman işe yaramıyor, bence Barselona kesinlikle bunun bir örneğiydi."

"Avusturya'da kendimi biraz daha zorlamam, yeni şeyler denemem ve sürüşe biraz daha farklı bir yaklaşım sergilemem gerektiğini hissettim."

"Her aracın hızlı olmak için biraz farklı şeylere ihtiyacı vardır ve ben yaz arasından önceki son birkaç yarışta aracın nasıl sürülmesi gerektiğini, nasıl çalıştığını, onunla nasıl hızlı gidileceğini kesinlikle gittikçe daha fazla keşfettiğimi hissediyorum ki bu her zaman en bariz veya en doğal şey olmuyor."

"Bence bu kural seti pek çok açıdan çok farklı. Önceki kural değişikliklerinde araçların kendisi, ne kadar yere basma gücüne sahip oldukları veya bu gücü nasıl ürettikleri açısından epey değişmişti."

"Ancak bu kural değişikliği bazı açılardan bir yarış aracını nasıl sürdüğünüzle ilgili tamamen köklü bir değişim oldu."

"Bizim için ve benim için de devasa bir sıfırlama oldu. Bazı şeyleri farklı şekillerde ele almam ve bazı şeylere yaklaşım tarzımı değiştirmem gerekti."