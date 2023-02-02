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Piastri, 2023'teki ilk F1 testine Barselona'da çıktı

McLaren, yeni sezon öncesinde MCL35M ile yaptığı testlere devam ederken, bugün direksiyona geçen isim Oscar Piastri oldu.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Piastri, 2023'teki ilk F1 testine Barselona'da çıktı
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Yeni Formula 1 sezonu hızla yaklaşıyor. Haas, Pazartesi günü 2023 için yeni renk düzenini tanıtan ilk takım olurken, diğer takımlar önümüzdeki iki haftalık süreçte yeni araçlarını & renk düzenlerini tanıtacaklar.

McLaren, 23-25 Şubat tarihleri arasında Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak kış testinden önce 13 Şubat'ta lansman yapacak.

Fakat takım, Bahreyn testinden önce pist üstü çalışmalarına başlamış durumda. 

İngiliz ekip, çarşamba günü 2021 MCL35M'i Barselona pistine getirdi ve Lando Norris, tüm gün boyunca direksiyona geçerek, yeni sezon öncesi üzerindeki pası attı.

Perşembe günü ise sıra, çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri'ye geldi.

Piastri, bugün tüm gün MCL35M ile çalışacak ve yeni sezon öncesinde F1 aracıyla daha fazla sürüş yapmış olacak.

Sonrasında testin tamamlanması ve McLaren'ın lansmana konsantre olması beleniyor.

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