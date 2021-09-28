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Piastri, 2023'te yarış koltuğuna oturmak için 2022'de dışarıda kalmaya hazır

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Oscar Piastri, 2022'yi Formula 1 koltuğu olmadan kenarda geçirmeye hazır olduğunu, ancak daha uzun sürerse "ciddi tartışmalar" yapacağını söyledi.

Piastri, 2023'te yarış koltuğuna oturmak için 2022'de dışarıda kalmaya hazır

Alpine akademi sürücüsü ve FIA Formula 2 şampiyona lideri, eğer F2 şampiyonluğunu alırsa gelecek yıl koltuksuz kalacak gibi görünüyor.

Piastri, Alfa Romeo'daki uygun tek koltuk için  "pek de olası değil" diyerek, gelecek sezon Alpine için yedek sürücü olmaya odaklandığını söyledi.

Ancak eğer, bir yıldan fazla süre yarış ortamından uzak kalırsa, ileride ne yapacağı konusunda ciddi tartışmalar olacağını söyledi.

Piastri Autosport'a verdiği demeçte, "İleriye baktığımda Alfa koltuğundan pek de emin değilim."

"Gerçekçi olursak, gelecek yıl için en mantıklısı Alpine için yedek sürücü olmayı denemek. Simülasyonda saatlerce çalışarak, 2023'te takımda koltuk almaya çalışmak daha olası görünüyor."

"Kenarda durarak bir yıl geçirmeyi sorun etmeyeceğimi düşünüyorum. Tabii ki en iyi seçenek değil ama bunlar bir çok sürücüye oldu."

"Bunu kabul edebilirim ama dışarıda bir yıldan fazla bekleyecek gibiysem, ileriye dönük neler yapacağım konusunda ciddi tartışmalar yaşanır."

"Hedefim, Alpine için yedek sürücü olmayı denemek ve ardından 2023 sezonunda koltuğa ulaşmak olacak. Bu yıl yapılanlara bakılarak, en gerçekçi hedef şu an için bu."

Oscar Piastri, Prema Racing, 1st position, with his trophy

Oscar Piastri, Prema Racing, 1st position, with his trophy

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sochi'de Cuma günü pole alan F2 çaylak sürücüsü, problemin bir kısmının da, hem kendi hem de Alpine'ın beklentilerini yükseltmekten kaynaklandığını söyledi.

F2'den önce iki yıl Formula 3'te yarışmayı planlamıştı ancak çaylak sezonunda F3'ü kazandı ve F2'de de aynısını başaracak gibi duruyor. Bu başarıyı daha önce George Russell ve Charles Leclerc de elde etmişti.

Dokuz kez grand prix galibiyeti alan Mark Webber'in menajerliğini yaptığı Piastri, "Dürüst olmak gerekirse bu kadar iyi olmasına ben de şaşırdım."

"Doğal olarak bu beni şaşırttıysa - ki ben neler yapabileceğimi hemen hemen biliyorum - o zaman bu durum diğer insanları da şaşırtmıştır"

"Asıl plan, F3'e geçtiğimde iki yıl, ardından F2'ye geçerek burada da iki yıl yarışmaktı. Görüldüğü üzere F3 planlanandan iyi geçti ve sanırım F2 de planlanandan iyi gidiyor."
"Küstah gibi görünmek istemiyorum ama benim yaptığımı ve yapmakta olduklarımı başaran çok az sürücü var."
"Charles ve George benzer şeyler yaşamış diğer iki sürücü. Bu yüzden kendimi övmeden, bunun olası bir durum olmadığını söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.
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