Piastri: "2023 sezonu, beklediğimden daha büyük bir hız treni gibi geçti"

Rekabetçi olmayan bir araçla zor bir başlangıç yaptıktan sonra Piastri, yılın ikinci yarısında güçlü bir izlenim bırakmak için takımın sezon ortasında yaptığı güncellemelerden yararlandı.

Katar'da ikinci ve Japonya'da üçüncü olarak iki kez podyuma çıktı ve aynı zamanda Katar'daki sprint yarışında unutulmaz bir zafere ulaştı.

97 puanla, 205 puan kazanan takım arkadaşı Lando Norris'in gerisinde kalan Piastri, sezonu 9. sırada tamamladı.

Piastri, "Kesinlikle beklediğimden daha büyük bir roller coaster oldu. İnişler ve çıkışlar olacağını biliyordum ama muhtemelen başlangıçtaki kadar inişli çıkışlı ya da sondaki kadar çıkışlı olmayabilirdi!"

"Ama gerçekten çok şey öğrendim. Bir şampiyonluk mücadelesi dışında yaşayabileceğiniz her durumu yaşadığımı hissediyorum."

"Öğrenmek açısından iyi bir yıl oldu, bence takım olarak tekrar ön sıralarda nasıl yarışacağımızı öğreniyoruz, bu da heyecan verici."

"Bu 10 yıldır içinde bulunduğumuz bir pozisyon değil. Bu konuşmaları yeniden yapıyor olmak, bu senaryoları gözden geçirmek çok güzel."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren, 1. pozisyon, Sprint yarışını kazandıktan sonra ekibiyle birlikte kutlama yapıyor

"Kariyerimin bu kadar erken bir döneminde en önde mücadele etmek benim için gerçekten bir ayrıcalık oldu. Tüm F1 kariyeri boyunca benim 22 yarışta sahip olduğum fırsatlara sahip olamayan insanlar var."

"Bunun için çok ama çok minnettarım. Ve umarım bunu daha sık yapabileceğimiz daha pek çok yılın gelmesini dört gözle bekliyorum." dedi.

Piastri, kendisine daha rekabetçi bir araç verdikleri için takıma teşekkür ederken, bundan en iyi şekilde yararlandığını da vurguladı.

Autosport/Motorsport.com tarafından kendisine başardıklarıyla gurur duyup duymadığı sorulduğunda Piastri, "Kesinlikle harika bir sezon oldu."

"Takım aracımızı bu şekilde geliştirmeseydi, o zaman başardığım pek çok önemli şeyi başaramazdım. Bu yüzden onlara çok fazla kredi vermeliyim.

"Ama aynı zamanda, sanırım kendi sırtımı sıvazlamam gerekirse, o anlarda benim de performans göstermem gerekiyordu."

"Sanırım benim için en gurur verici an, rekabetçi bir araçla çıktığımız Silverstone'du, ondan en iyi şekilde yararlanabildim. Japonya, en iyi yarışım değildi ama ilk podyumumu almak için yeterliydi."

"Katar'da ise tüm yıl boyunca gerçekten bir şeyler kazanmak için tek bir fırsatımız vardı. Ve bunu başardık. Kendi açımdan, bununla gurur duyabilirim. Kesinlikle daha zorlu hafta sonları ve tüm sezon boyunca üzerinde çalışmamız gereken şeyler vardı."

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, startta pistin geri kalanı

"Bir ya da iki iyi hafta sonuyla şampiyonluk kazanamazsınız. Bunu genç kariyerimden biliyorum, bu yüzden bunu daha sık yapmam gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

Piastri, Abu Dabi'deki son yarışta sıralamalarda 3. olsa da yarışta ancak 6. olabildi.

Son performansı hakkında Piastri, "Temiz bir yarış çıkarmak güzeldi. Temas ya da çılgınca bir şey olmadan bir yarış yapmayalı uzun zaman olmuş gibi hissediyorum! Bu yüzden belki de takım olarak istediğimiz kadar güçlü değildik."

"Sanırım ilk ve ikinci stintlerim bu yılki en iyi stintlerim değildi. Ama bence son stint oldukça güçlü görünüyordu. İyi bir notla bitirmek çok güzel."

"Sanırım biraz daha hızlı olmayı umuyorduk ama aracımızın hâlâ birkaç alanda zayıf olduğunu biliyoruz. Bence bu pist yer yer bunu kesinlikle ortaya çıkarıyor." şeklinde konuştu.