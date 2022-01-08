Piastri, 2022'nin kendisi için kayıp bir yıl olmayacağını düşünüyor

2019'da Formula Renault Eurocup'ı, 2020'de Formula 3'ü kazanan Piastri, 2021 sezonunda Formula 2'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Avustralyalı sürücü, son yılların en büyük yeteneklerinden birisi olarak görülüyor.

Fakat 20 yaşındaki sürücünün Formula 1'e girme hayali, yakaladığı başarılara rağmen 2022 yılında gerçeğe dönüşmeyecek. Bunun yerin Avustralyalı sürücünün bir yıl Alpine'in yedek ve test pilotluğunu yapması gerekecek.

F2 şampiyonu zaten Alpine sürücü akademisindeydi ve ana koltuklarda yer olmadığı için, takımın resmi yedek sürücüsü oldu. Bu, Piastri'nin tüm F1 yarışlarına gideceği ama aynı zamanda simülatör çalışması da yapacağı anlamına geliyor.

Bir yarış koltuğu olmamasına rağmen Avustralyalı sürücü, Alpine sürücüleri Fernando Alonso ve Esteban Ocon'dan yeterince bilgi almayı umuyor.

Piastri, "Benim için kayıp bir yıl olmayacağına eminim. Elbette gridde olmayı çok isterdim ama şimdi alışabileceğim birçok şey var."

"Aracı kullanmak zorunda kalmanın baskısını hissetmeden buna uyum sağlamak benim için bir avantaj olacak. Ayrıca Fernando ve Esteban'ı sessizce dinleyebilir ve yeni aracın nasıl daha da geliştirildiğini görebilirim. Sonrasında simülatördeki tüm çalışmalarımla buna katkıda bulunmaya çalışabilirim."

"Sürüşe ek olarak, Formula 1 sürücüsünü başarılı kılan başka birçok şey var. Benim rolümdeki en önemli parçalardan biri Fernando ve Esteban'dan mümkün olduğunca çok şey öğrenmek. Bazı şeylere nasıl yaklaştıklarını ve mühendislere ne gibi önerilerde bulunduklarını öğrenmeye çalışacağım."

"Sürüş dışında, araçta nelerin değiştirilebileceği konusundaki düşünceleri etkileyici. Bu tür şeyler kendimi ilerletmeme izin veriyor."

"Bunlar, fiziksel olarak ele alamadığınız şeyler." dedi. dedi.