Piastri, 2022'de tam zamanlı olarak bir yerde yarışmayı planlamıyor

Alpine'in genç sürücü programında yetişen Oscar Piastri, alt kategorilerde kazanabileceği her şeyi kazanmasının ardından artık Formula 1 koltuğuna oturmayı bekliyor.

Fransız sürücü, son üç yılda katıldığı üç şampiyonayı da kazandı. 2019'da Formula Renault Eurocup'ı, 2020'de FIA Formula 3'ü ve 2021'de FIA Formula 2'yi kazanan Piastri, 2022'de F1'e geçmeyi planlasa da, bu hedefe ulaşamadı.

Yine de Fransız sürücü, 2022 yılında Alpine'in yedek ve test pilotluğunu yapıp, takımla bolca simülatör çalışması yapacak. Kendisinin 2023'te F1'e getirilmesi hedefleniyor.

Piastri, F2'ye dönemeyeceği için 2022 yılını tamamen kenarda geçirebilir. Kendisi de başka bir seride tam zamanlı yarışmayacağını doğruladı.

Piastri, bu konuda şöyle dedi: "Açıkçası böyle bir ihtimali %100 reddettiğimi söylemek istemiyorum ama başka bir yerde yarışacağımı düşünmüyorum."

"Bu yıl bir seride yarışacak olsaydım, bu en fazla tek seferlik veya birkaç kez yapacağım bir şey olurdu."

"Bütün sezon boyunca bir seride yer alacağımı kesinlikle düşünmüyorum."

Ne zaman direksiyona döneceği sorusuna ise, "Şu anda bir şey söyleyemiyorum. Umarım çok uzun sürmez." cevabını verdi.

Piastri, yine de 2022'de çok şey öğrenebileceğinden emin.

"Kesinlikle boşa geçen bir yıl olmayacak. Elbette gridde olmayı isterdim ama bu yıl kazanabileceğim çok şey var. Sürüşün getirdiği baskı olmadan Formula 1'in yoğun temposuna adapte olabileceğim. Bu adımları, araç kullanmanın getirdiği baskıyı hissetmeden atmak güzel olacak."

"Alonso ve Ocon'un aracı nasıl geliştirdiklerini görebilir ve simülatör çalışmalarımla katkıda bulunabilirim. Yeni sezonda Fernando ve Esteban'dan mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye ve onları dinlemeye çalışacağım."

Oscar Piastri, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images