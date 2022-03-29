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Piastri, 2022'de mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyor

Alpine yedek pilotu Oscar Piastri, Fernando Alonso ve Esteban Ocon'u seyrederek mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışacağını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Piastri, 2022'de mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyor
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Şu anda Formula 1'de yarışmayan genç isimler arasında, en öne çıkan pilot konumunda yer alan Oscar Piastri, son üç yılda üç farklı şampiyonluk kazanmayı başardı.

Bu performansı, 2022 yılında F1'de koltuk bulması için yeterli olmadı ve 2022'yi Alpine'in yedek pilotu olarak geçiriyor.

Avustralyalı pilotun amacı, 2023 yılında Formula 1'e girmek ve bunun için takımla yakından çalışıp, fabrikada simülatör çalışmaları yapıyor. Fransız sürücü aynı zamanda bu yıl birden fazla kez Alpine A522'yi sürecek.

Suudi Arabistan GP hafta sonunda konuşan Piastri, bu yıl herhangi bir yerde yarışmasa da, mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istediğini dile getirdi.

Piastri, şöyle dedi: "Bu yıl benim için bir tür öğrenme yılı olacak. Mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyorum."

"Alonso'dan bir şeyler öğrenmek, Formula 1'de zaten yarış kazanmış olan Esteban'ın hareketlerini izleyip, onlara sorular sormak gibi harika bir fırsatım var."

"Bu yılki hedefim nasıl çalıştıklarını seyretmek ve bundan dersler çıkarmak olacak."

"Fernando zaten geçmişte pek çok kural değişikliğinde yer aldı. Bu yeni kurallarla nasıl baş ettiğini görmek güzel olacak."

Piastri, bu yıl F1'in ülkesi Avustralya'ya dönmesinden memnun.

"Çocukken Albert Park'ın yakınında yaşıyordum. İlk anılarım TV karşısındaydı, onları orada gördüm, sonra arka bahçeye çıktığımda onların sesini duydum."

"Avustralya Grand Prix'sini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu yıl yarışamasam da yedek sürücü olarak ilk kez kendi ülkemde yapılan yarışta yer almak özel olacak."

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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