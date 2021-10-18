Piastri: "2022'de F1'de olma ihtimalim neredeyse hiç yok"

Oscar Piastri, son dönemde Formula 1'in altındaki kategorilerde yarışan en yetenekli genç sürücülerden biri olarak görülüyor.

Formula Renault Eurocup'taki şampiyonluğundan sonra Formual 3'e geçen ve burada da şampiyon olan Piastri, bu yıl büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Formula 2'yi de şampiyon olarak tamamlayacak.

Fakat Alpine'in genç sürücü akademisinde yer alan Fransız sürücü, kendine Formula 1 koltuğu bulabilmiş değil.

Piastri'nin adı, 2022 için griddeki tek boş koltuk olan Alfa Romeo ile anılıyor ancak İtalyan ekibin Antonio Giovinazzi, Guanyu Zhou ve hatta Colton Herta üçlüsünden birisiyle yarışacağı düşünülüyor.

Konuda açıklamalarda bulunan Piastri, 2022'de Formula 1'de yarışma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

JAM Sports Management ile yapılan bir röportajda konuşan Piastri, "Gelecek yıl Formula 1'de yarışma şansım son derece düşük, hatta [yarışma şansım] hiç yok."

"Zhou'nun adının o koltukla ciddi şekilde anıldığını biliyorum ve ayrıca orada şu anda Giovinazzi de var."

"O koltukta olabileceğimi hiç zannetmiyorum ve bence gelecek yıl için tek fırsat da bu. Fakat gelecek yıl o koltukta ben olsaydım, kesinlikle mutlu olurdum." dedi.

Alpine'in en büyük sıkıntısı, Formula 1'de herhangi bir müşteri takımına sahip olmaması. Dolayısıyla da, yetiştirdikleri genç sürücüleri F1'e sokmakta zorluk çekiyorlar.

Alpine, 2022 için Piastri'yi yedek pilot olarak tutmayı ve bazı seanslarda piste çıkarmayı planlıyor.

Piastri, “Bence en gerçekçi hedef, gelecek yıl için Alpine'nin yedek pilotu olmak."

"Sonuçta onlarla hâlâ oldukça sıkı bağlarım var ve desteklerini gerçekten çok takdir ediyorum. Bunun karşılığını da verdiğimi düşünüyorum."

"Bu yüzden bence en mantıklı adım, gelecek yıl için yedek sürücü olmaya çalışıp, ne tür bir program bulabileceğimizi görmek. Bu sayede umarım bazı testlere katılabilir ve ilk seanslarda piste çıkabilirim."

"Sonrasında, bir sonraki Formula 1 sezonu için koltuk bulmaya çalışabilirim." dedi.

Oscar Piastri, Renault F1 R.S.18 Fotoğraf: Alpine