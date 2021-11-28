Piastri, 2022’de F1 şansının çok az olduğunu biliyormuş

Geçtiğimiz hafta Alpine, F2 şampiyona lideri Piastri’nin gelecek sezon takımın yeden sürücüsü olacağını açıklamıştı. Akademinin diğer üyelerinden olan Guanyu Zhou’nun ise Alfa Romeo’da yarışacağı açıklanmıştı.

Şu anda Zhou’nun 36 puan önünde F2 sürücüler şampiyonasını lider götüren Piastri de Alfa Romeo koltuğu ile ilişkilendirilmişti, ancak Avustralyalı sürücü kişisel olarak takımla herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı.

Piastri, “Dürüst olmak gerekirse, menajerlerim görüşme yaptılar mı bilmiyorum. Ancak ben kişisel olarak Alfa’dan kimseyle görüşme yapmadım.”

“En başından beri şansımın çok az olduğunu biliyordum. Yani evet, bundan hiçbir zaman emin değildim.” dedi.

Zhou, F2’deki üç sezonun ardından Alfa Romeo ile F1’e adım atacak ve Valtteri Bottas’ın takım arkadaşı olacak.

Piastri, çaylak sezonunun ardından F2’de devam etmeme kararı aldı ve gelecek seneyi yarışmadan geçirecek. Alpine, Avustralyalı sürücü için kapsamlı bir test programı hazırladı ve 2022’de ilk antrenman seanslarında da genç sürücüye şans verecek gibi görünüyor.

Oscar Piastri, Renault F1 R.S.18 Photo by: Alpine

Piastri, F1 gridinde olsaydı güzel olabileceğini, ancak yine de Alpine ailesiyle kalmaktan memnun olduğunu söyledi.

“Gerçekçi olarak, dediğim gibi bunu halletmek hep karmaşık bir durum olacaktı.”

“Eğer anlaşma olsaydı bile, bazı şeyleri çözmek ne kadar kolay olurdu bilemiyorum. Açıkçası Alpine son iki yılda bana çok iyi davrandı ve çok katkıda bulundu ve ben de onlara sadık kalmak istedim.”

“Eğer Alfa koltuğu daha gerçekçi bir şans olsaydı, Alpine’le bağlantılarımın yerinde kalıp kalmayacağını kim bilebilir? Bunu halletmek zor olurdu.”

“Elbette gridde olmayı çok isterdim, ancak sonuçtan kesinlikle üzgün değilim.” dedi.

Zhou’nun Alfa Romeo’ya geçişi, Piastri’yi Alpine’in en kıdemli akademi üyesi yapmış oldu. Avustralyalı sürücü, bunun gelecekteki F1 beklentileri için olumlu bir haber olduğunu düşünüyor.

“Alpine gibi büyük bir takım ve üreticide, finansal konuların çok fazla rol oynamayacağını umuyorum.”

“Yani geleceğe ilerlerken, bunun ne kadar rol oynayacağını bilmiyorum. Ancak sanırım bazı açılardan, Zhou’nun resmin biraz dışında kalması güzel.”