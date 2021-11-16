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Piastri, 2022 için Alpine'in yedek pilotu oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine'in genç yeteneği Oscar Piastri, 2022 yılında Fransız ekibin yedek pilotluğunu yapacak.

Piastri, 2022 için Alpine'in yedek pilotu oldu

20 yaşındaki Piastri, 2019 yılında Renault Eurocup serisinde zafere ulaşmasının ardından 2020 için Alpine Sürücü Akademisi'ne katılmıştı ve 2020'deki ilk yılında Formula 3 şampiyonluğunu kazandı.

Bu yıl Formula 2'ye yükseldi ve üç galibiyet, yedi podyum ve üç pole pozisyonu alarak bitime iki yarış kala şampiyonada lider konumda yer alıyor.

Bugün yapılan açıklamaya göre Piastri, gelecek yıl Alpine F1 ekibinin yedek pilotluğunu yapacak.

Anlaşma, bir süredir akademi programının bir parçası olan 20 yaşındaki Piastri ile, Renault / Alpine, arasındaki ilişkinin devamı niteliğinde.

Bu rol, Piastri'nin 2023'te Formula 1 yarış koltuğuna hazırlanmasına yardımcı olacak ve  "kapsamlı bir test programı" içerecek.

Avustralyalı, ”Alpine F1 Takımına yedek sürücü olarak katıldığım için çok heyecanlıyım."

“Takıma daha fazla dahil olmayı ve gelecek sezon hedeflenen başarıya katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

“Yedek sürücü rolü, 2023'te yarış koltuğuna geçme hedefime doğru atılan bir sonraki adım olacak, ki bu çok heyecan verici."

“Son birkaç yıldır kendimi alt kategorilerde zaten kanıtladım ve şimdi Formula 1'e hazır olduğumu hissediyorum." derken, Fransız ekibe şu sözlerle teşekkür etti: Alpine'e destekleri için minnettarım. Birlikte, akademideki çok başarılı iki sezonun tadını çıkardık ve daha büyük bir geleceğe bakarken, bana bu sonraki adımı atma konusunda inanç duymalarından ötürü minnettarım.".

“Şimdi odak noktam Prema ile Formula 2 Şampiyonası'nı mümkün olan en iyi şekilde bitirmek. Araca geri dönmeyi ve pistte zorlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Piastri, bu yıl şampiyon olursa, yarıştığı son üç serinin hepsinde ilk yılında şampiyon olmuş olacak.

Böylelikle Piastri, bu rolde Daniil Kvyat'ın yerini alacak.

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