Piastri, 13. olmasına rağmen mutlu: "Performansımız cesaret verici"
Miami Grand Prix'sinin ardından konuşan Oscar Piastri, hem hayal kırıklığı yaşadığını hem de mutlu olduğunu söyledi.
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Oscar Piastri, Miami International Autodrome'daki yarışa altıncı sıradan başlamasına rağmen iyi bir başlangıç yaptı ve ilk turun ardından üçüncü sıraya çıktı.
Podyum yolunda emin adımlarla ilerliyor gibi görünüyordu ancak pit stop zamanlamasıyla ilk üçün dışına düştü ve daha sonra da Carlos Sainz ile temas yaşayarak ön kanadına hasar verdi.
Geriye düşen Piastri, en hızlı turu atarak 13. sırada finiş gördü ve yarışın ardından karymaşık düşüncelere sahipti.
Piastri şöyle konuştu: "Dürüst olmak gerekirse olayı görmedim. Bu yüzden önce bunu görmem gerekiyor."
"Her halükarda bugünden çıkarabileceğimiz pek çok olumlu şey var. Araç ikimiz için de çok güçlüydü."
"Lando'nun yarışı hızlı şekilde kazanabilmesi ve güvenlik aracından sonra bile Max'le arayı açması oldukça cesaret verici."
"Bu yüzden hem o hem de tüm takım adına çok mutluyum. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum."
"Son 12 aydır bu an için çalışıyorduk. Lando için de güzel çünkü uzun zamandır kazanamıyor. Bu yüzden onun adına mutluyum."
Imola'da tam güncelleme paketi
Norris Miami'de McLaren'ın güncellemelerinin tamamını alırken, Piastri bazı 'eski' parçalarla idare etmek zorunda kaldı.
Bir sonraki yarışta yeni güncelleme paketine sahip olup olmayacağı ve eğer olursa yarışı kazanıp kazanamayacağı sorusuna Piastri, “Umarım öyle olur. Bu gerçekten çok cesaret vericiydi. Sahip olduğum araçla bile çok güçlüydük"
"Yani evet, Imola için heyecanlıyım. Bugünkü hızımız beklenmedikti; hâlâ bazı performans dalgalanmaları yaşıyoruz."
"Ancak bu hızda kazanmak, yılın geri kalanı için çok cesaret verici." dedi.
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Foto door: Andy Hone / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Sainz, Piastri temasından dolayı ceza aldı, beşinci sıraya geriledi
Sainz: "Hulkenberg'le anlaşan Audi ile anlaşacağıma dair bir garanti yok"
Aston Martin, Alonso'nun Çin'de aldığı için inceleme talep etti
Norris: "Şüpheleri haksız çıkardığım için mutluyum"
Miami GP zaferi sadece Norris'in değil, McLaren'ın üzerindeki yükü de hafifletmiş
Stella: "'Doğru aracı' verdiğimizde Norris'in kazanacağını biliyorduk"
Son Haberler
Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar