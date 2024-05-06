Piastri, 13. olmasına rağmen mutlu: "Performansımız cesaret verici"

Oscar Piastri, Miami International Autodrome'daki yarışa altıncı sıradan başlamasına rağmen iyi bir başlangıç yaptı ve ilk turun ardından üçüncü sıraya çıktı.

Podyum yolunda emin adımlarla ilerliyor gibi görünüyordu ancak pit stop zamanlamasıyla ilk üçün dışına düştü ve daha sonra da Carlos Sainz ile temas yaşayarak ön kanadına hasar verdi.

Geriye düşen Piastri, en hızlı turu atarak 13. sırada finiş gördü ve yarışın ardından karymaşık düşüncelere sahipti.

Piastri şöyle konuştu: "Dürüst olmak gerekirse olayı görmedim. Bu yüzden önce bunu görmem gerekiyor."

"Her halükarda bugünden çıkarabileceğimiz pek çok olumlu şey var. Araç ikimiz için de çok güçlüydü."

"Lando'nun yarışı hızlı şekilde kazanabilmesi ve güvenlik aracından sonra bile Max'le arayı açması oldukça cesaret verici."

"Bu yüzden hem o hem de tüm takım adına çok mutluyum. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum."

"Son 12 aydır bu an için çalışıyorduk. Lando için de güzel çünkü uzun zamandır kazanamıyor. Bu yüzden onun adına mutluyum."

Imola'da tam güncelleme paketi

Norris Miami'de McLaren'ın güncellemelerinin tamamını alırken, Piastri bazı 'eski' parçalarla idare etmek zorunda kaldı.

Bir sonraki yarışta yeni güncelleme paketine sahip olup olmayacağı ve eğer olursa yarışı kazanıp kazanamayacağı sorusuna Piastri, “Umarım öyle olur. Bu gerçekten çok cesaret vericiydi. Sahip olduğum araçla bile çok güçlüydük"

"Yani evet, Imola için heyecanlıyım. Bugünkü hızımız beklenmedikti; hâlâ bazı performans dalgalanmaları yaşıyoruz."

"Ancak bu hızda kazanmak, yılın geri kalanı için çok cesaret verici." dedi.