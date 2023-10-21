Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi"

Oscar Piastri, son yarışlarda iyi görünse de Amerika GP sıralama turlarında temiz bir sürüş çıkarmakta zorlandı ve ancak 10. olabildi.

Lando Norris'in ikinci olduğu seansın ardından konuşan Avustralyalı pilot, "En iyi sıralama turlarım değildi."

"Aracın temposu oldukça güçlüydü, sadece turu bir araya getiremedim."

"Bazı turlarım iyi olsa da genel olarak yeterli değildi. Son bölümdeki son turum epey yetersizdi ancak aracın iyi bir tempoya sahip olduğunu görmek güzel."

"Cumartesi günü bir şansımız daha olacak, bu yüzden daha iyi çalışacağız. Bunu yapmak için hata yapmamamız gerekiyor ve bugün birkaç kez ciddi hatalar yaptım."

"Yine de bu pistte çok fazla tümsek var ve bu nedenle hatasız bir tur atmak çok zor.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60

"Zorluklar sadece yüzeyin tümsekli olmasından değil, aynı zamanda asfalttaki farklılıklardan da kaynaklanıyor."

"Yüzeyin yenilendiği yerler pürüzsüz ve iyi bir tutuş sağlıyor. Eski olduğu yerlerde tümsekler var ve tutuş daha kötü. Ayrıca bir de sanki pist ilk açıldığından bu yana yenilenmemiş gibi görünen ve hiç tutuşun olmadığı yerler de var."

"Tüm bunlar kendine has zorluklar yaratıyor ama herkes eşit şartlarda."

Hedefi sorulduğunda Piastri, "Yarın tekrar deneyeceğiz."

"Sahip olduğumuz tempo oldukça sağlam, bu yüzden hataları bir kenara bırakırsak yarın Sprint Shootout'ta daha iyi bir sonuç elde edebiliriz." dedi.