Piastri: "İyi bir turla pole pozisyonunu alacak çok sayıda isim vardı"

McLaren pilotu Oscar Piastri, sıralama turlarında dördüncü en iyi zamanı yaptı fakat yakın gridde ilk yedi isim 0.2 saniye içerisinde dizildi.

Seansın ardından konuşan Piastri şöyle dedi: "Mutlu mu olsam yoksa üzülsem mi bilemiyorum. Bence son bölümde herkes çok zorlandı. Örneğin George'a bakarsanız, 02'ye kıyasla 0.3 saniye daha yavaş bir tur turla pole pozisyonunu aldı."

"Yağmur ve rüzgar eklenince hayat çok zorlaşıyor. Dışarıda 0.3 ya da 0.4 saniye bulabileceklerini söyleyebilecek pek çok insan var ve eğer mükemmel bir tur atsaydınız, muhtemelen neredeyse yarım saniye farkla pole pozisyonunda olabilirdiniz."

"Bu yüzden hemen hemen herkesten bunu duyacağınıza eminim. Dördüncü sıra kötü bir yer değil ama pole pozisyonuna bu kadar yakınken biraz acı verici."

Bu kadar iyi olmayı bekleyip beklemediği sorusuna Piastri, "Şahsen burada iyi olacağımızdan oldukça emindim. Fakat bu yılki bazı yarışlarda nasıl gideceğimizi tahmin etmemeyi öğrendim."

"Artık gerçekten önlerdeyiz ve her seferinde kazanmayı hedefliyoruz. Elbette her yarışı kazanamayacağız ama artık bundan daha azını hedeflemememiz gerektiğini düşünüyorum."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu hafta sonu hızlı bir aracımız vardı ve yanlış yapmanın çok kolay olduğu böyle bir seansta, her iki aracın da ikinci çizgide olması takım için gerçekten iyi bir sonuç."

"Elbette ikimiz de ilk çizgide olmadığımız için hayal kırıklığına uğrayacağız, ancak bu tür günler sizin için daha da kötü geçebilir."

"Kişisel olarak benim ve takım için bu sağlam bir sonuç ve şampiyonada ihtiyacınız olan şey de bu."

"Geçmişte, birilerinin arayı açtığı ve bir yarış kazanmanın sizi çok cesaretlendirdiği bir şampiyona vardı. Şimdi ise istikrarlı sonuçlar almak daha önemli."

"Önde bir Red Bull var, arkada bir Red Bull var, ilk 10'un dışında iki Ferrari var. Böyle çok fazla gün geçirmeye devam ederseniz, çok hızlı bir şekilde acı çekmeye başlarsınız."

"İstikrarlı olmak her zaman iyi bir şey, özellikle de bu kadar çok takımın yakın olduğu bir gridde."

"Biz üçüncü ve dördüncüyüz. Çok hızlı bir araca sahip Ferrari, ilk 10'un dışında ve bu da bir günde işlerin sizin için ne kadar kolay ters gidebileceğini gösteriyor." dedi.