Phillip Eng: "Perez'in işi hiç kolay değil"

Miami'de hafta sonuna dağınık başlayan ve sıralama turlarının son bölümünde yaptığı hataların ardından mücadeleye dokuzuncu sıradan başlayan Verstappen, kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyerek durumu kontrol altına aldı.

Sert lastikle uzun bir bölüm atan ve yarışın hiçbir noktasında tempo kaybetmeyen Verstappen, bitime yaklaşık 12 tur kala pole pozisyonunun sahibi Sergio Perez'i geçmeyi ve galibiyete ulaşmayı başardı.

Verstappen'in performansı karşısında şapka çıkaran Phillip Eng, durumun Perez için hiç kolay olmayacağını da belirtiyor.

Eng, "Miami'deki yarışta olanlar Perez için hiç iyi değildi."

"DTM'de şampiyon olan bir meslektaşım vardı, Sheldon van der Linde, kendisi bana en gizli detayların nerede olduğunu gösterdi. Hiç hoş değildi."

"Perez hızlı olduğunu gösterdi, Bakü'de hesaba katılması gereken bir güç olarak karşımıza çıktı. Ancak şimdi Verstappen ona gizli detayların nerede saklı olduğunu açıkça göstermiş vaziyette."

"Max kusursuz bir sürüş sergiliyor. Ortaya koyduğu performansı aşmak çok zor. Takım arkadaşını kolayca kırıp geçebilir."

"Bakü'deki olay Max'i çok şaşırttı çünkü Perez tüm yarışı onun önünde götürdü, Max ne geçmek için, ne de yakalamak için fırsat bulamadı."

"Bu yüzden de Miami'de patron kim göstermek zorunda kaldı."

"Max inanılmaz bir yarış çıkardı. Örneğin stratejiye bakalım, sert lastikle böyle bir güç gösterisinde bulunacağını tahmin edemezdiniz. Tamamen pilot farkı."

"Trafiği mükemmel okudu. Kevin Magnussen ve Charles Leclerc gibi ne yaptığını bilen isimleri duygusuzca geçip gitmesi onun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Max'in performansı beni sadece bir hayranı olarak değil, bir meslektaşı olarak da etkiledi."

"Günün sonunda şampiyonluğun kime gideceği tamamen ona bağlı. Performansını her an yükseltebilir. En hızlı aracı kullanıyor. Dünya şampiyonluğu ona ekstra bir güç veriyor."

"Her ne kadar Perez'e başarılar dilemek istesem de, şampiyona onun için zor geçecek."