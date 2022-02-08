Philip Morris, motor sporlarından ayrılıyor

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Philip Morris International uzun yıllar motor sporları dünyasında yer aldı. Geçmişte McLaren'la da çalışan Philip Morris, 1973 yılından beri özellikle Marlboro ile Ferrari'nin sponsorluğunu yapmıştı.

Daha sonra tütün reklamcılığı kısıtlandı ve bu da taraflar arasındaki ortaklığı olumsuz etkiledi. Ferrari, katı yasaklar nedeniyle ortaklığı devam ettirmekte zorlandı.

Son yıllarda PMI tarafından Mission Winnow girişimi başlatıldı ve bu girişimin logoları, Ferrari aracının üzerinde yer aldı. Ancak bu ortaklık da bazı ülkelerdeki yasaklar nedeniyle tam randımanlı şekilde gerçekleşmedi.

Sonuç olarak Mission Winnow, yeni sezonda Ferrari'nin sponsoru olmayacak ve aynı zamanda Ferrari ile Philip Morris International arasındaki ortaklık da tamamen sona ermiş durumda.

Ferrari, Mission Winnow'un artık takım sponsoru olmayacağını doğrulamasa da, PMI ile devam etmek istiyordu. Ancak böyle bir şey olmayacak.

Ayrıca PMI, sadece Formula 1'den değil, motor sporlarından tamamen ayrılacak. Şirketin Ducati MotoGP takımıyla da anlaşması vardı fakat bu da 2021 sezonunun ardından yenilenmedi.

Böylelikle PMI'nın uzun motor sporları yolculuğu 2021 sezonunun ardından tamamen sona erdi.