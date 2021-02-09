Peugeot ile WEC anlaşması imzalayan Magnussen, F1'e yedek olarak dönmeyi reddediyor

Pazartesi, Peugeot’nun 2022 WEC aracında olacağı açıklanan Magnussen, eski patronu Gunther Steiner'ın yaptığı yorumlara cevap verdi.

Steiner, Danimarkalı sürücüyü veya Romain Grosjean’ı, gerek olduğu takdirde Schumacher’in veya Mazepin’in yedeği olarak aramaktan mutlu olacağını belirtmişti. Ancak Magnussen buna çok istekli olmadığını söyledi.

2021’de öncelikli programı Chip Ganassi Racing’le IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası’nda yarışmak olan Magnussen, ’’Gunther Haas F1 takımındaki diğerleri gibi iyi bir dost, fakat yarış hakkında konuşmak gerekirse, örneğin tek yarış, buna çok fazla ilgi duymuyorum.’’

‘’Yaptığım işe tamamen odaklanmayı seviyorum ve kazanmayı özlüyorum. F1’de yedi yıl tamamladım, yani bir kere daha yarışmanın ilginç olacağını düşünmüyorum.’’ dedi.

F1’deki kariyerine bir çizgi çekip çekmediği sorulduğunda Magnussen, ‘’Eğer Mercedes gelip bana onlar için sürmemi isteyip istemediğimi sorarlarsa, eminim herkes bunu ciddi bir şekilde dikkate alır. [Ancak] F1’e adil bir şans verdim, sanırım başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yaptı."

‘’Bunu yaptım ve gidip bir şeyler kazanmak için hazır olduğumu düşünüyorum. Şu anda olduğum nokta bu."

Magnussen, Haas ekibinde geçirdiği dört yılın ardından, bir sürücü olarak gelişmeye devam ettiğini ve bunu devam ettirebileceğini düşünüyor.

‘’Sonuçlar iyileşmemesine rağmen, bir sürücü olarak gelişmeye devam ettim. İyi bir noktada olduğumu hissediyorum — yaşadığım deneyimle bir tür adım atmaya hazır gibi hissettim.’’

Danimarkalı sürücü, spor otomobil yarışlarına geçmenin ve Peugeot ile WEC serisinde yarışacak olmasının, kendisi için mükemmel adım olduğunu söyledi.

Çeviri: Betim Aker