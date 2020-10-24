Petrov'un babası öldürüldü, yarış hakemi görevi devredildi

Formula 1'de ilk defa yarış hakemi olarak seçilen Petrov'un hafta sonu, büyük bir felakete dönüştü.

Daha önce yapmış olduğu röportajlarda söyledikleri nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalan Petrov, bugün gelen haberle büyük şok yaşadı.

Rusya basınında çıkan haberlere göre iş adamı ve politikacı Alexander Petrov, bugün öğleden sonra Vyborg şehrinde silahla vuruldu ve hayatını kaybetti.

Cinayetin nedenine ve nasıl gerçekleştiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FIA'dan yapılan açıklamada Petrov'un Rusya'ya döneceği ve onun yerine Formula E ve WTCR güvenlik aracı pilotu Bruno Correia'nın yarış hakemi olacağı duyuruldu.