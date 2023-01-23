Petrov: "Rusya'nın yasaklanması nedeniyle hiçbir şampiyona 'geçerli' değil"

Haberi dinle

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, Rus sürücüler motor sporları dünyasından dışlandı ve bu ülkede yapılan yarışlar da iptal edildi.

Örneğin Nikita Mazepin, normalde 2022'yi Haas ile F1'de yarışarak geçirecekti ancak kontratı feshedildi ve Uralkali'nin Haas ile olan anlaşması da bitirildi.

Buna paralel şekilde Rusya Grand Prix'si takvimden çıkarıldı.

FIA, olağanüstü toplanarak o dönem Rus ve Belaruslu sporcuların, Rusya bayrağıyla herhangi bir etkinliğe katılmasını yasakladı. Bunun üzerine Daniil Kvyat veya Mazepin gibi isimler 2022'yi kenarda geçirdiler.

Eski F1 pilotu Vitaly Petrov, artık durumun değişmesini istiyor ve bu konu hakkında çarpıcı sözler söylüyor.

Petrov, Rus Sport-Express gazetesine verdiği demeçte, "Bana göre Rusya'nın dahil olmadığı herhangi bir şampiyonluk ya da Olimpiyat zaferi geçerli değil."

Vitaly Petrov, Steward, FIA Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Halkımızdan korkmayı bırakmalı ve Rusya'yı dünya sporuna geri getirmeliyiz."

"Benim için bu kabul edilebilir bir şey değil. İnsanlara belirli fikirleri empoze etme saçmalığını hiç anlamıyorum."

"Mevcut durumu motor sporlarının gelişimi için kullanabilir, gençleri eğiterek onları geleceğe hazırlayabilirsiniz."

"Bu izolasyon sonsuza kadar sürmeyecek. Zor olduğunu biliyorum ama kimse pes etmemeli."

"Ben de hayatım boyunca Formula 1'de yarışmak istedim, bu yüzden genç sürücüleri çok iyi anlıyorum. Ancak sabırlı olmalılar, antrenman yapmalılar ve inanmaktan vazgeçmemeliler."

"Böylece geri dönme fırsatı geldiğinde hepimiz hazır olacağız." dedi.