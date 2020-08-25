Petrov: "İstanbul Park'ın Formula 1'e dönüşü, spor için harika bir haber"

Formula 1, 2011 yılından sonra ilk kez 13-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye dönecek.

Kariyerinin ilk ve tek en hızlı turunu 2010 sezonunda Türkiye'de kaydeden Vitaly Petrov, Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda Tükiye'nin F1'e dönüşü hakkında konuştu.

Petrov, "Dürüst olmak gerekirse Türkiye'nin F1 takvimine geri döneceğiyle ilgili haberleri duymak beni biraz şaşırttı. Formula 1, bu görüşmeleri gizli tutmayı başardı. Bu yüzden hepimzi bu haberi şimdi öğrendik. F1'in oraya geri dönmesinden çok memnunum."

"2010 yılında yarışın en hızlı turunu atmıştım, aslında bunu yapmam bir tesadüftü. Fernando [Alonso] o yarışta lastiğimi patlatmıştı ve yeni lastikler için pite gelmek zorunda kaldım. Sonrasında yarışın en iyi turunu atmak zor değildi."

"Şimdi araçlar 2010'da sahip olduğumuzdan üç ya da beş saniye daha hızlı. Bu yüzden bu turu geçmelerinin pek de vakitlerini almayacağına eminim. Yarış olacağı için mutluyum, çünkü Türkiye gerçekten en sevdiğim pistlerden biri."

"Bu geniş bir pist ve virajları çoğu, sürücüler için gerçekten ilginç olan bir çeşit iniş/çıkış gibi farklı şeylere sahip."

"Kör bir apeks noktasına sahip olan mükemmel bir ilk viraj var. Sürücüler bu tür virajları sever, çünkü her zaman daha hızlı geçebileceğinizi hissedersiniz."

"Frenlemeyi geliştirebilirsiniz, apeksi tutturabilirsiniz ancak hep bir sonraki tur daha hızlı gidebileceğinizi hissedersiniz."

"Bu, size bir yarış pilotu olarak direksiyonun arkasında alabileceğiniz en iyi hisleri veriyor. Her zaman daha geç fren yapabileceğinizi, viraja daha hızlı girebileceğinizi, sürekli daha hızlı gidebileceğinizi hissediyorsunuz."

"Başka harika virajlar da var. Sola doğru dönülen uzun üçüncü viraj, dar dördüncü viraj var. "

"Sonra bu ünlü sekizinci viraj var. GP2'deyken, direksiyonu doğru pozisyonda tutmak için dirseğinizi kokpitinizin yanına dayamanız gerekiyordu, buranın gerçek bir mücadele olduğunu hatırlıyorum. Bir şeyler ters giderse ve aracınızın arkası kayarsa tepki veremeyeceğinizi biliyorsunuz."

"Oradan harika anılarım var. Özellikle Rusya'dan her zaman çok fazla taraftar geliyordu. Sanırım sadece yarış için değil, aynı zamanda deniz kenarında birkaç hafta geçirmek için de geliyorlardı. Ama Formula 1 kariyerimde -hiç- tribünlerde bu kadar çok Rus bayrağı görmedim. Kelimenin tam anlamıyla her yerde oluyorlardı."

"Özel bir yarış pisti olduğu için F1 adına harika bir haber." dedi.

Röportaj: Oleg Karpov