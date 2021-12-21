Petronas'ın sıvı tekniklojisi çözümleri, Mercedes'in şampiyonluğuna katkı sağladı

PETRONAS Sıvı Teknolojisi Çözümleri (PETRONAS Fluid Technology Solutions) tarafından desteklenen Silver Arrows Takımı, 2014'ten bu yana sekiz kez üst üste Dünya Markalar şampiyonluğunu elde ederek turbo hibrit çağında düzenlenen tüm yarışları kazanma rekorunun sahibi oldu.

Takımın İsim ve Teknoloji Ortağı olarak PETRONAS, Sıvı Teknolojisi Çözümleri - FTS tarafından geliştirilen sıvıların Mercedes tarafından üretilen güç ünitesinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Ekibi ve Mercedes-AMG Yüksek Performanslı Güç Aktarma Organları (HPP) ile ortak mühendislik çalışmaları yürütüyor. Bu, takım için mümkün olan en iyi performansı, güvenilirliği ve verimliliği sağlıyor. Özellikle sezonun böylesine yakın bir şampiyonluk savaşına sahne olduğu bir döneminde takıma pistte avantaj sağlayacak en ufak bir kazanımın bile önemi çok büyük.

PETRONAS Lubricants International'ın (PLI) Grup CEO'su Giuseppe D' Ariggo, şunları söylüyor: "F1 takımına zafer serisinde güç veren Sıvı Teknolojisi Çözümleri - FTS, İtalya'daki PETRONAS Global Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nde geliştirildi. PLI ve Mercedes olarak mühendisler, kimyagerler ve uzmanlardan oluşan ekibimiz, AMG F1 araçlarının temel parçalarının en iyi şekilde çalışmasını sağlayan yağlar ve sıvılar geliştirmeye odaklanıyor."

Pistteki başarıyla kanıtlanan uzmanlık, PETRONAS Syntium madeni yağ serisini optimize etmek için kullanıldı. Böylece günlük araçlar için daha iyi performans ve daha fazla verimlilik sunan CoolTech teknolojisine sahip PETRONAS Syntium ortaya çıktı.

Olağanüstü termal yönetim

Çoğu içten yanmalı motor (ICE) yakıtın yalnızca yaklaşık %35'ini güce dönüştürür ve kalan enerji ısı olarak dağılır. Bu sadece motora zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda gezegenimiz için enerji israfı anlamına gelir. CoolTech teknolojisine sahip PETRONAS Syntium, motor sıcaklığının daha iyi yönetilmesini sağlıyor ve otomobilin hayati bileşenlerini koruyor.

Daha sürdürülebilir sürüş için yüksek verimlilik

CoolTech teknolojisine sahip PETRONAS Syntium, motoru korumak ve aşınmayı azaltmak için hareketli parçaları yağlayarak sürtünme ve yanmadan kaynaklanan ısıyı ortadan kaldırıyor. Yağ kullanım süresi uzadığında bile daha temiz, daha uygun maliyetli ve verimli sürüş için %3'e kadar daha iyi yakıt ekonomisi ve daha az emisyon* sağlıyor.

Ömür boyu yüksek performans

CoolTech teknolojisine sahip PETRONAS Syntium, yağın kalınlaşmasına neden olan oksidasyona karşı koyarak tüm yağ değişim aralığı boyunca kararlı performansını koruyor. Bunu endüstri standardından %68 oranında daha iyi şekilde yapıyor. Ayrıca motorun verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için olağanüstü koruma sağlıyor.

Daha az bakım maliyeti için geliştirilmiş motor koruması

Motora zarar veren ısıya dayanma konusundaki üstün yeteneğiyle CoolTech teknolojisine sahip PETRONAS Syntium, daha uzun motor ömrü ve daha düşük bakım maliyetleri için kritik parçaları aşınmaya* karşı korumada %37,8 daha iyi sonuç veriyor.