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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Petronas, Mercedes'le yollarını ayıracağı iddiasını yalanladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes Formula 1 takımının isim sponsoru Petronas, mevcut anlaşmanın erkenden feshedileceğine yönelik çılgın spekülasyonları reddetti ve takımla uzun yıllar çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Petronas, Mercedes'le yollarını ayıracağı iddiasını yalanladı

Malezyalı petrol devi Petronas, Alman üreticinin Formula 1'e döndüğü 2010 yılından bu yana takımın sponsoru ve teknik partneriydi.

Logolar o zamandan beri Mercedes F1 aracında belirgin şekilde yer aldı ve şirketin ürettiği yakıtlar & yağlayıcılar, Alman üreticinin arka arkaya yedi şampiyonluk kazanmasında büyük rol oynadı.

Mercedes ve Petronas arasındaki anlaşma, o günden bu yana birkaç kez yenilendi ve 2019'da imzalanan son güncel kontratla beraber, 2025 sonuna kadar uzatıldı.

Bu anlaşma yürürlükte olmasına rağmen geçtiğimiz hafta sonu Petronas'ın sezon sonunda Formula 1'den ayrılacağı ve Mercedes'in 2022'den itibaren isim sponsorunun Suudi Arabistanlı petrol devi Aramco'nun olacağı iddia edildi.

İddiaya göre F1'in isim sponsoru olan ve Suudi Arabistan Grand Prix'sini destekleyen Aramco, Formula 1'deki varlığını daha da artırmak istiyordu.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Petronas-Mercedes ortaklığında herhangi bir değişiklik olmayacağı ve mevcut sözleşmenin eskisi gibi devam edeceği duyuruldu.

Pazartesi günü yayınlanan açıklamada şöyle denildi: "Petronas ve Mercedes, 2010'dan beri her iki taraf için de karşılıklı fayda sağlayan uzun vadeli bir işbirliği ilişkisi içinde birlikte çalışıyorlar."

"Geçen yıl, aramızdaki ortaklığı uzun vadeli olarak daha da uzattık ve en üstün performansı sergilemek için birlikte çalışmaya devam etmekten gurur duyuyoruz."

Petronas, 2021 MotoGP sezonunun ardından MotoGP'den çekilecek fakat bugünkü açıklamasıyla, Formula 1'e olan bağlılığını korumuş oldular.

Diğer tarafta Mercedes F1'in üç sahibinden biri olan Ineos'un Suudi Arabistan'daki projelerde birlikte çalıştığı için Aramco ile yakın bağları var. İddianın çıkış noktalarından biri de burasıydı.

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