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Formula 1 Haberler

Petronas, Hamilton-Bottas ikilisinin "temiz" itibarını seviyor

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Petronas, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ikilisini sevdiklerini ve bu ikilinin özellikle de pist üstündeki "oldukça temiz" itibarlarını beğendiklerini belirtti.

Petronas, Hamilton-Bottas ikilisinin "temiz" itibarını seviyor

Petronas ve Mercedes arasındaki iş birliği 2010 senesinde başlamıştı. Mercedes'in yedi kez üst üste hem markalar hem de sürücüler şampiyonu olmasının ardından bu iş birliğinin başarılı olduğunu söylemek çok da zor değil.

Bu başarı, Mercedes'in isim sponsoru ve yakıt sağlayıcısı Petronas markasının da itibarının artmasını sağladı. Malezya merkezli marka, Mercedes'in olağan üstü başarılarının yanı sıra Alman markanın sürücü ikilisinden de memnun.

Bottas-Hamilton partnerliği, bu partnerliğin başladığı 2017 sezonundan beri Mercedes'le çok iyi uyuştu ve Petronas'a göre bu ikilinin pist üstünde "temiz bir itibarı olması", "fark yaratıcı" bir etken. 

Mercedes'le sürdürdükleri bu teknik birlikteliğin getirileri sorulan Petronas Fransa pazarlama müdürü Stephen Dergent, soruyu şöyle yanıtladı: "Bu iki boyutlu bir soru. İlk olarak elbette yol araçları için büyük önem arz ediyor ama biraz da marka farkındalığı ile alakalı. "

"Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın [pist üstünde] oldukça temiz itibarları var, bu da fark yaratıyor. Bu biraz markanızı nasıl pazarlamak istediğinizle de alakalı. Red Bull'a bakacak olursak, Mercedes'den çok daha farklı bir kişiliğe sahipler ve o yapıya, o kişiliğe [Max] Verstappen mükemmel uyuyor. Onların imajı, Mercedes'inkine biraz daha az uyabilirdi."

"Programımız, 2010 yılında başladı. Bu partnerliğe, sözde "yakıt teknolojisi çözümleri" için girmiştik ve bu [iş birliği], 2014'de Mercedes'in başarıları ile meyvelerini verdi."

"Yakıt sağlayıcılarının katkılarını tamı tamına ölçmek her zaman zordur ama Mercedes'in birlikteliğimizden getirileri olduğu kesin."

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, bu sezon Red Bull pilotu Verstappen'le yakın bir şampiyonluk mücadelesi içinde ve Petronas'ın da bu yakın mücadelede öne geçmeleri veya önde kalmaları için her küçük performansı bulması gerekiyor.

Konu hakkında konuşan Dergent, "Formula 1 her zaman küçük farklarla alakalı, özellikle de bu sene, o bir mili saniyeyi kazanmak önemli."

"Bu kadar detaya inildiğinde, en önemli şey bilgilerin paylaşılması çünkü her şey burada başlıyor. İki tarafın da birbirine güvenmesi gerek."

"Bence Mercedes'in hem isim sponsoru hem de teknik partneri olduğumuzdan, herkes gizli bilgileri paylaşmakta daha istekli. Bu bilgiler, her şeyi koordine etmek adına çok önemli."

"Somutlaştıracak olursak bu, Mercedes'in çalışma alanında bizim mühendislerimizin de olduğu anlamına geliyor. Bu mühendisler, takımın güç ünitesi ekibi ile birlikte yakıtlar üzerinde çalışıyor."

"Bu yakıtlar aynı zamanda 'fonksiyonel sıvılar' olarak kullanılıyor yani hem yakıt hem de yağlayıcı maddeler birlikte yapılıyor ve bu özel."

 

 

 

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Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Can Çarpıcı

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