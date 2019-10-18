Petrobras ile McLaren’ın yolları ayrılıyor

Doğrudan ve dolaylı yollardan %64’ü Brezilya hükümetine ait olan Petrobras, geçen sezonun başından başlayarak McLaren ile uzun vadeli bir teknik ortaklık kurduğunu açıklamıştı.

Ancak Mayıs ayında Brezilya cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, beş yıl için yapılan bu anlaşmanın iptal edilmesini istediğini açıklamıştı.

Yaptığı paylaşımda Bolsonaro, “2018 yılında Petrobras, McLaren ile beş yıl boyunca geçerli olacak olan 190.6 milyon dolarlık bir reklam anlaşması imzaladı.”

"Şu an için şirket, hükümetimin kararı üzerine bu anlaşmayı fesih etmenin yolunu arıyor." demişti.

Bu açıklamadan bu yana McLaren ile Petrobras’ın anlaşmayı sona erdirmek için görüşmeler yaptığı anlaşıldı. Ancak Rusya Grand Prix’si hafta sonunda McLaren CEO’su Zak Brown, takımın geleceği hakkında hâlâ açık olduğunu söylemişti.

Takımın gelecekteki planları sorulduğunda Brown, “Yakıt ve yağ olarak Petrobras ile bir ortaklığımız var ve sözleşmemizde bu yolda devam edebilmemiz için koşullar var.” dedi.

Ancak bu durum, bu hafta Brezilya Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan ve anlaşmanın biteceğini iddia eden belgelerle birlikte yeniden gündeme geldi.

Hükümetin mali planlarını içeren belgede, “Petrobras’ın, McLaren Formula 1 takımıyla 163 milyon sterlin değerinde olan yersiz bir sponsorluk anlaşması feshedildi.” denildi.

Brezilya’dan gelen bu haberlere rağmen, McLaren daha fazla detay vermeyi reddetti.

Woking merkezli takımın bir sözcüsü, “Bunun gibi konular ticari açıdan gizlidir ve bundan dolayı şu anda daha fazla yorum yapamayız.” dedi.