Peter Sauber: "Seidl, Alfa Romeo için doğru isim"
Peter Sauber, eski takımı Sauber'in Andreas Seidl ile anlaşmasının doğru karar olduğu görüşünde.
Frederic Vasseur'ün Ferrari'ye geçmesi, ondan boşalan CEO'luk görevine McLaren patronu Andreas Seidl'ın geçmesine sebep oldu.
Seidl'ın geçişi beklenmedik ama bir o kadar da mantıklı görünüyor çünkü yakın gelecek Sauber, Audi şirketinden hisse satın alacak ve kendi fabrika takımına sahip olacak. Audi, F1'e 2026'da girmeyi planlıyor ancak bunun için hazırlıklar çoktan başladı ve Seidl'in atanması da bunun unsurlarından biri.
Sauber'in kurucusu ve eski takım patronu Peter Sauber, Seidl ile anlaşmanın doğru bir hamle olduğuna inanıyor.
Sauber Blick'e verdiği röportajda "Bunun Hinwil için iyi bir karar olduğuna eminim."
"Orada çalışan herkesi çok zor görevler bekliyor fakat Vasseur'e teşekkür etmeliyiz. Altı yıl önce zor bir durumda olan bu takımın başına geçmeyi kabul etti."
"Şimdi takım, şampiyona altıncılığı için savaşırken buradan ayrılıyor. Bu harika." dedi.
Peter Sauber, Team President, Sauber
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Andreas Seidl şirketin CEO'su olacak fakat takımına başına geçmesi için uygun bir aday bulması gerekecek.
Peter Sauber kısa bir süre önce bu Beat Zehnder'den bahsetmişti fakat şimdi net bir şey söylemek istemiyor.
Sauber, "Burada da makul bir çözüm bulunacağına eminim."
"McLaren ile anlaşabildikleri ve Seidl gibi deneyimli bir menajeri erkenden takıma katabildikleri için mutluyum."
"Seidl'in BMW-Sauber'de geçirdiğimiz dört yıldan, Porsche ve McLaren'da geçirdiği dönemden sonra Sauber'in gelişimi için neler yapabileceğini görmek tüm taraftarlar gibi beni de heyecanlandırıyor." dedi.
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