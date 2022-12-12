Peter Sauber: "Ferrari teklif yaparsa, kabul edersiniz"

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Frederic Vasseür'un Ferrari takım patronu olmak üzere Alfa Romeo'dan ayrılması, sadece bir zaman meselesi gibi görünüyor.

Şimdi asıl mesele Vasseur'dan boşalacak Sauber takım patronluğu rolüne kimine geçeceği olacak.

Sauber'in eski sahibi Peter Sauber de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sauber, Vasseur'ün ayrılmasının kendisini şaşırtıp şaşırtmayacağı sorulduğunda, Blick'e şöyle dedi: "Ferrari'den teklif alıyorsanız, kabul etmek zorundasınız."

Ancak şöyle devam etti: "Ferrari'nin tarihine bakarsanız, takım patronlarının orada fazla zamanları olmadığını bilirsiniz."

"Bu konuda tek istisna 12 yıldan fazla bir süre boyunca takım patronu olan Jean Todt'tur."

Sauber, Vasseur'ün halefi konusunda spekülasyon yapmak istemiyor.

Sauber, "Ben olmayacağım için mutluyum!" diyerek espri yaptı.

İsviçreli ekip, 2026 yılında Audi ile ortaklık kuracak ve bundan ötürü yeni takım patronunun seçiminde Alman üretici de söz sahibi olabilir.

Bazıları çok deneyimli bir isim olan Beat Zehnder'i ortaya atıyor ancak takım patronluğu konusunda herhangi bir deneyimi bulunmuyor.