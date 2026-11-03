Formula 1 Meksika GP

Peter Bonnington'ın başarısı: Üç pilotla sekiz dünya şampiyonluğu

Kimi Antonelli’nin Formula 1 dünya şampiyonluğunda önemli rol oynayan Peter ‘Bono’ Bonnington, kariyerinde üç farklı pilotla sekiz dünya şampiyonluğu yaşadı.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 19:54

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Peter Bonnington, Race Engineer, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Kimi Antonelli’nin Meksika’da kazandığı tarihi dünya şampiyonluğu, Mercedes’in başarısı kadar takımın deneyimli yarış mühendisi Peter Bonnington için de özel bir anlam taşıyor.

Mercedes, Lewis Hamilton’ın veliahtı olarak gördüğü genç İtalyan pilota yatırım yaptı ve Antonelli, henüz Formula 1’deki ikinci sezonunda dünya şampiyonluğuna ulaşarak beklentileri fazlasıyla aştı.

Antonelli’nin telsizden şampiyonluğunu kutlayan ilk isimlerden biri de yarış mühendisi Peter ‘Bono’ Bonnington oldu.

Kimi için bu başarı kariyerinin ilk dünya şampiyonluğu anlamına gelirken, 51 yaşındaki Bonnington için Formula 1 tarihinin en başarılı mühendislerinden biri olma konumunu daha da güçlendirdi.

İngiliz mühendis, bir pilotla birlikte kazandığı sekizinci dünya şampiyonluğunu kutladı. Bunların yedisi yarış mühendisi olarak görev yaptığı dönemde geldi.

Lewis Hamilton ile unutulmaz ortaklık

Bonnington, 2013 yılından itibaren Mercedes’te Lewis Hamilton’ın yarış mühendisi olarak görev yaptı. İkili, Formula 1 tarihinin en ikonik pilot-mühendis ortaklıklarından birini oluşturdu.

Hamilton ve Bonnington birlikte altı dünya şampiyonluğu kazandı. Bu başarı, Formula 1 tarihinde bir pilot ve yarış mühendisi arasındaki en başarılı ortaklıklardan biri olarak öne çıkıyor.

İkili, Hamilton’ın 2024 sezonunun sonunda Mercedes’ten ayrılarak Ferrari’ye geçmesiyle yollarını ayırdı.

Peter Bonnington, Mercedes

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

İlk şampiyonluk Jenson Button ile geldi

Bonnington’ın şampiyonluk serisi ise 2009 yılında başladı.

O dönem 34 yaşında olan İngiliz mühendis, Honda’nın Formula 1’den çekilmesinin ardından Ross Brawn tarafından kurulan BrawnGP takımında Jenson Button’ın performans mühendisi olarak görev yapıyordu.

Brawn GP, 2010 yılında Mercedes’e dönüşecek takımın temelini oluşturdu ve 2009 sezonunda Formula 1 tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Button, takımın güçlü başlangıcını değerlendirerek dünya şampiyonluğunu kazandı.

Bonnington’ın Formula 1 kariyeri ise 2004 yılında Jordan takımında veri mühendisi olarak başladı. Giorgio Pantano ve Timo Glock ile çalışan İngiliz mühendis, daha sonra Honda’ya geçti ve Andrew Shovlin’in yanında görev yaptı.

Shovlin’in Jenson Button’ın yarış mühendisi olmasıyla Bonnington, performans mühendisliğine yükseldi. Bu üçlü, BrawnGP’nin 2009’daki tarihi şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Bonnington’ın yarış mühendisi olarak kariyerindeki bir diğer önemli dönem ise Michael Schumacher ile yaşandı.

Mark Slade’in Mercedes’ten ayrılmasının ardından Bonnington, Eylül 2011’den 2012 sezonunun sonuna kadar Schumacher’in yarış mühendisi olarak görev yaptı. Böylece Formula 1’in en büyük efsanelerinden biriyle çalışma fırsatı buldu.

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- Motorsport.com Ekibi

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