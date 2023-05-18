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Personelin piste geri dönmesine izin verilmesiyle Imola padoğu tamamen temizlendi

Formula 1 personelinin Perşembe günü Imola pistine geri dönmesine izin verilerek toparlanmalarına ve Monako'daki bir sonraki yarışa ekipman göndermeye hazırlanmalarına yardımcı olunacak.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Alpine F1 Team carry equipment through the paddock

Autodromo Enzo e Dino Ferrari'nin Santerno nehrinin taşmasıyla sular altında kalacağı endişelerinin ardından, yetkililer Salı öğleden sonra piste girmeyi yasaklamıştı.

Bölgedeki hava koşullarının tetiklediği yükselen su seviyeleri ve yaygın sel baskınları, pistin başlamasına günler kala bu hafta sonu gerçekleşecek olan Emilia Romagna Grand Prix'sinin iptal edilmesine neden oldu.

Yükselen nehir, F2 padoku ve F1'in TV yerleşkesi de dahil olmak üzere pistin daha alçak bölgelerini istila ederken, pit ve padok en kötü durumdan kurtuldu.

Bununla birlikte, F1'in Imola'dan ayrılmak ve gelecek hafta sonu yapılacak Monaco Grand Prix'sine hazırlanmak için sıkı bir programa sahip olması nedeniyle, özellikle de bazı yolların kapanması nedeniyle yolculuk sürelerinin artması muhtemel olduğundan, biraz zaman baskısı vardı.

Piste girme yasağı Çarşamba günü boyunca geçerliydi ancak Perşembe sabahı hava durumunun hafiflemesiyle birlikte, takım ekipmanlarının sökülmesi için gerekli personelin piste girebileceği söylendi.

Bu sayede hafta başında yerleştirilmiş olan takım garajları, karavanlar ve diğer tesisler toparlanabilecek ve Monaco'ya gidiş için gerekli düzenlemeler yapılabilecek.

Rainy morning at the paddock

Rainy morning at the paddock

Photo by: Erik Junius

Ekipler daha sonra Monako'ya gitmek için ulaşım düzenlemelerini yeniden yapmak zorunda kalacaklar ve kamyonlar doğrudan İtalya'dan Monaco'ya gidecekler.

Monako başlangıçta art arda üç yarışın ikinci yarışı olacaktı, ancak şimdi 4 Haziran'da gerçekleşecek İspanya Grand Prix'si ile bu iki yarışın ilk bölümünü oluşturacak.

F1 hâlâ Emilia Romagna GP'sinin yılın ilerleyen dönemlerine alınıp alınamayacağını değerlendiriyor ancak takvimin sıkışık yapısı buna pek fırsat vermiyor.

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