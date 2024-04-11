Verstappen, F1'in 2026 için planladığı aktif aero'nun bir hayranı değil

FIA 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni teknik kuralları tamamlama çabalarını sürdürürken, Autosport bu hafta başında bazı endişe verici simülatör bulgularının yeni F1 rakiplerinin aktif aero unsurlarının nasıl çalışacağı konusunda yeniden düşünmeye yol açtığını açıkladı.

İlk araştırmalarda sadece arka kanadın hareket ettirilebilir bir unsur olması üzerinde durulurken, şimdi aerodinamik denge nedeniyle ön kanadın da ayarlanabilir olması gerektiğine karar verildi.

Bu hamle, arka kanat düşük sürtünme modundayken araçların spin atma riskinin yüksek olduğunu vurgulayan simülatör çalışmaları tarafından tetiklendi.

Verstappen, F1'in aktif aero gibi karmaşık unsurların peşinde koşarak yanlış yöne gittiğini düşünüyor ve bunun yerine araç ağırlığını azaltmak için büyük bir çaba gösterilirse daha büyük gelişmeler olabileceğini söyledi.

Motorsport.com tarafından 2026 planları hakkındaki düşünceleri sorulan Verstappen, "Aktif aero ve benzeri şeylerde, bu yöne gitmemiz gerekip gerekmediğinden emin değilim - ama şu anda görünen bu. Umarım tüm bu tür şeyleri optimize edebiliriz."

"Benim için, sollamaya veya takibe yardımcı olmak için tüm bu araçlar ve çözümler yerine araçların ağırlığıyla mücadele etmek ve bunu optimize etmeye çalışmak daha önemli. Bunu yapabilmenin farklı yolları olmalı." şeklinde cevap verdi.

Hareketli aero elemanı çok önemli hale geldi çünkü 2026 otomobil tasarımlarının yeni güç ünitelerinin benzersiz performans özelliklerini telafi etmesi gerekiyor.

Fotoğraf: Mark Sutton

İçten yanmalı motor ve batarya arasında planlanan %50/50'lik paylaşım, gücün genel olarak azalacağı ve düzlüklerin sonunda tükenebileceği anlamına geliyor.

Bu nedenle FIA, kanatların virajlarda yere basma kuvveti üretmeye yardımcı olmak için yüksek yere basma kuvveti konfigürasyonunda çalışmasını ve ardından daha iyi düzlük hızı için düzlüklerde düşük sürtünmeye geçmesini istiyor.

Verstappen sözlerine şunları ekledi: "Yaptıkları motor düzenlemesiyle, bataryanın devre dışı kaldığı anlarda en yüksek hızı yaratmak için bunu yapmaları gerekiyor."

"Bazı pistler biraz daha iyi çalışacak ve bazı pistler muhtemelen biraz daha sınırda olacak."

"Elbette insanlar argümanlarıma karşı çıkmaya çalışacaklar ama sanırım bunu '26'da öğreneceğiz."

Ferrari'den Carlos Sainz, Verstappen'in 2026 araçlarının aktif aero unsuru hakkındaki şüpheciliğini destekledi ve işlerin aşırı karmaşık hale geldiğini söyledi.

Sainz, "Bence tüm bunlar motor düzenlemelerinin bir sonucu. Sonuçta, elektrikli güç aktarma organlarından çok daha fazla enerji talep ediyorsanız, bunu telafi etmek için bir şekilde aktif aerodinamiğe sahip olmanız gerekecek."

"İşte bu noktada sollama, aktif aero ve aracın düzlükte daha hızlı gitmesine ve tam gaz daha az zaman harcamasına yardımcı olmak için bunu nasıl yapabileceğinizle ilgili her şey karışmaya başlıyor."

"Her neyse, bunları deneyene kadar, yönetmelik değişikliğini eleştirmenin ya da desteklemenin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda, Audi gibi büyük üreticileri spora çektiyse, bunun takdir edilmesi ve bir bağlama oturtulması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sainz, Verstappen'in araç ağırlığının iyileştirme konusunda öncelik verilmesi gereken faktörlerden biri olması gerektiği görüşünü yineledi ve aktif süspansiyonun geri dönmesi gerektiğini söyledi.

"Benim kişisel görüşüm, bu araçların şu anda muhtemelen çok büyük ve çok ağır olduğu yönünde."

"Eğer yarın için bir şeyi değiştirmem gerekseydi, bu o olurdu. Ve sonra süspansiyon, bence süspansiyonlar birçok pistte büyük bir tartışma konusu haline geliyor ve sürücü için ne kadar yorucu olabiliyor."

"2026 için FIA'dan bir şey talep etmem gerekirse, eğer aktif aeroya sahip olacaksak, neden sürücülerin arkasını korumak, kendi sağlığımızı ve belirli pistlerin güvenliğini korumak için aktif süspansiyon olmasın?"

"Şu anda pistlerden ve organizasyonlardan çok fazla şey istediğimiz çok açık, daha önce '21 otomobiliyle hissetmediğimiz pek çok küçük tümseği değiştirmek istiyoruz. Şimdi bu durumlar nedeniyle spin atabilir ya da oldukça büyük bir kaza yapabiliriz."