Brown, Williams F1'i yatırım çılgınlığı konusunda uyarıyor
McLaren CEO'su Zak Brown, Williams Formula 1'in yeni tesislere yatırım yapmasına izin verilmesi talebine "sempati duyduğunu" söyledi, ancak daha büyük yatırım harcaması ödeneklerinin genel bir çözüm olamayacağı konusunda uyardı.
Williams takımının yeni patronu James Vowles, takımın eskiyen Grove merkezinin tesislerini yenilemesi için tutkulu bir şekilde çalışıyor.
F1'in mali kurallarına göre takımlar, rüzgar tünelleri için yapılan bir istisna dışında, sermaye harcamalarına yatırım yapmak için dört yıllık bir süre içinde 36 milyon dolarlık bir ödeneğe sahip.
Ancak Vowles'a göre Williams'ın F1'in en iyi takımlarına yetişebilmesi için bu rakam yeterli değil.
Bununla birlikte, bir çözüm bulmak için yapılan görüşmeler henüz bir sonuç vermedi ve rakip takımlar Williams'a herhangi bir taviz verilecekse kendileri için de daha büyük CapEx ödenekleri sağlamaya istekli.
Mercedes'in takım patronu Toto Wolff tartışmaları "Bazı takımlar bu kervana katılıp, aslında biraz daha fazla CapEx'e sahip olmak istediğimizi söylediler" diye tanımladı.
McLaren'den Brown, Williams'ın durumuna "sempati duyduğunu" söylüyor, ancak takım için herhangi bir çözümün başka bir harcama çılgınlığını ateşleyemeyeceği konusunda uyardı.
Motorsport.com'un kardeş sitesi Motorsport-Total'e konuşan Brown, "Genel olarak, daha büyük ödeneklerin hayranı değilim. Williams'ın arayı kapatma şansına sahip olması konusunda sempati duyuyorum ve anlayışla karşılıyorum."
Vowles, Williams'ın üst düzey takımlarla arasındaki altyapı farkını kapatmasına olanak sağlamak için daha büyük bir CapEx ödeneği için kampanya yürütüyor
Fotoğraf: Williams
"Sorun şu ki, bu bir kez ortaya atıldığında, diğer tüm takımlar da bundan faydalanmak istedi ve 'Ben de bir şey istiyorum' dediler."
"Williams'ın arayı kapatma talebi olarak başlayan şey, hepimiz 70 ila 90 milyon alalım mı konuşmasına dönüştü." dedi.
Brown, Williams için tekil bir çözümün destek bulmasının zor olacağını, çünkü rakip orta grup takımlarının Williams'ın daha yeni tesislerle onları yakalamakla kalmayıp geçebileceğini iddia edeceğini düşünüyor.
Brown, "Sorun şu ki, eğer Williams onları yakalarsa, o zaman bazı takımlar şöyle diyecek: 'Evet, ama onların tesisleri benimkilerden daha yeni, bu yüzden ben de onları yakalamak istiyorum'."
"Bu yüzden orta yolu nasıl bulacağımızı bilmiyorum. Williams'ın durumuna sempati duyuyorum, destekliyorum ama bu bir harcama çılgınlığına yol açarsa olmaz. Ve olmaya başlayan şey de bu."
"Williams'a yardım edelim" diye başlayan şey, takımların yarısının daha fazla para istemesine dönüştü. Takımların yarısı istemedi."
"Hepimizin daha fazla kaynağı var diye daha fazla para harcanmasına temelden karşıyım. Bu sadece yeniden bir harcama savaşı yaratacaktır." dedi.
Brown, konuşmasına şakayla karışık şu şekilde devam etti: "Bence Max [Verstappen] dışında sporun şu anda bu kadar rekabetçi olmasının tek nedeni [bütçe sınırının] işe yarıyor olması."
"Eğer Max'i bu işten çıkarırsanız, çoktan kazanmış 5 ya da 6 takımınız olurdu. Max'in sağ ayağına bir bütçe sınırı koymamız gerekiyor!"
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