Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

Alex Albon, yeni Williams FW46'sının Formula 1 simülatöründe selefinden "çok farklı bir his" verdiğini söyledi.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Güncelleme
Williams Racing FW46
Albon ve Williams, 2023'te Monza ve Montreal gibi düşük yere basma gücü gerektiren pistlerde sürtünme seviyesi düşük FW45 ile çok güçlü performanslar sergiledi ancak FW45'in sezon boyunca çok yönlü bir araç olma konusunda çok fazla zayıflığı vardı.
Williams'ın FW46 için en büyük önceliği, kötü yol tutuş özelliklerinden bazılarını iyileştirmek ve onu daha geniş bir pist yelpazesinde tutarlı bir puan kazanan araç haline dönüştürmekti.
Simülatörde yeni aracını deneyen Albon, FW46'nın şimdiden geçen yılki makineden "çok farklı" hissettirmesi konusunda cesaretlendi.
Albon, "Çok farklı. Her şeyden öte, farklı bir his, dolayısıyla farklı bir sürüş tarzı [gerekli]. Çok erken konuşmak istemiyorum ancak FW45'in her zaman bazı tutarlı sınırlamaları vardı, özellikle Monako veya Barselona gibi pistlere gittiğimizde bunlar vurgulandı."
"Düşük hız bizim için her zaman büyük bir sorundu, frenleme bizim için her zaman büyük bir sorundu ama aynı zamanda yüksek hızlı, uzun virajlar da bizim için zorluktu."
"Kesinlikle, simülatörde bu alanların geliştiğini görebilirsiniz, ancak aynı zamanda bu oldukça farklı bir sürüş tarzını da beraberinde getiriyor. Piste çıktığımızda, onu gerçekten anlamaya başlayacağız." dedi.
Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

Williams'ın 2024 değişikliklerinin ne kadarının kendi geri bildirimlerine dayandığı sorulduğunda Albon şunları söyledi: "Bu sadece benim değil, tüm takım arkadaşlarımın geri bildirimi, hatta 2020 ve 2021'de ben aracı kullanmıyorken bile aynı sorunlar vardı, yani son dört ya da beş yılda Williams araçlarının doğasında her zaman bir sorun vardı."
"Özellikle bu yıl, FW46'ya odaklanmak için FW45'teki geliştirme süresinden biraz feragat ettik, araçtaki güncelleme miktarını kısalttık, bu araca biraz daha agresif bir şekilde saldırmaya ve aracın DNA'sını gerçekten değiştirmeye çalıştık. Planımız bu. Bakalım gerçekleşecek mi?"
Williams, 2023'ün sonunda güçlenen AlphaTauri karşısında şampiyonada yedinciliğe tutunmayı başardı ancak 28 puan toplayan takım, 120 puan toplayan Alpine'in frsah fersah gerisinde kaldı.
Williams'ın bu yıl önemli bir ilerleme kaydetme kapasitesine ilişkin iyimserliğin ortasında Albon, yeni aracın umulduğu kadar çok yönlü olması halinde puan tablosundaki bu kadar büyük bir farkı kapatmanın sağlıklı bir hedef olduğunu düşünüyor.
"Geçen yılı nerede bitirdiğimize baktığınızda, AlphaTauri'yi hemen hemen geride bıraktığımızı söyleyebilirim ama aslında 6. ve 5. sıradaki takımlarla olan farka baktığınızda, arada hâlâ sıçramamız gereken büyük bir fark var."
"Alpine'den sonra Aston'larla, McLaren'larla ve Mercedes'lerle aranızda daha az fark var ve o noktada en üst seviyeye çıkıyorsunuz."
Williams Racing FW46

Williams Racing FW46

Fotoğraf: Williams

"Alpine ile mücadele etmek ve üst grubun peşinden koşmak istiyorum. Bence bu takım olarak bizim için gerçekçi bir performans beklentisi. Sonrasında nasıl gelişeceğini göreceğiz."
"Podyumlar ve galibiyetler, bence gerçekçi olarak bu yıl orada olamayacağız. Eğer düzenli olarak puan toplayabilirsek bu harika olur. "
"Aracımızdaki yaklaşım değişikliğiyle birlikte, geçen yıl olmadığımız türden bir ilk altı, ilk beş takımı olmak için istikrarlı olmamız gerekiyor. Zorlandığımız Monaco, Barcelona gibi pistlerde nasıl performans sergileyeceğimizi görmek istiyorum."
paylaşım
yorumlar
Önceki haber Horner'ın ayrılması Red Bull dominasyonunun sonu olur mu?
Sonraki haber Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
Alpine, 2024'teki konsept değişikliğinin ardından zor bir başlangıç bekliyor

Alpine, 2024'teki konsept değişikliğinin ardından zor bir başlangıç bekliyor

Formula 1
Alpine launch

Alpine, 2024'teki konsept değişikliğinin ardından zor bir başlangıç bekliyor Alpine, 2024'teki konsept değişikliğinin ardından zor bir başlangıç bekliyor

Harman: "A524 baştan sona yeni bir araç"

Harman: "A524 baştan sona yeni bir araç"

Formula 1

Harman: "A524 baştan sona yeni bir araç" Harman: "A524 baştan sona yeni bir araç"

Vowles: "Mercedes Hamilton'ı kaybettikten sonra daha güçlü geri dönecektir"

Vowles: "Mercedes Hamilton'ı kaybettikten sonra daha güçlü geri dönecektir"

Formula 1

Vowles: "Mercedes Hamilton'ı kaybettikten sonra daha güçlü geri dönecektir" Vowles: "Mercedes Hamilton'ı kaybettikten sonra daha güçlü geri dönecektir"

Alexander Albon
Daha fazlası
Alexander Albon
Red Bull'un Albon'a yaptığı teklifin detayları belli oldu

Red Bull'un Albon'a yaptığı teklifin detayları belli oldu

Formula 1

Red Bull'un Albon'a yaptığı teklifin detayları belli oldu Red Bull'un Albon'a yaptığı teklifin detayları belli oldu

Foto Galeri: Williams'ın 2024 F1 renk düzeni

Foto Galeri: Williams'ın 2024 F1 renk düzeni

Formula 1
Williams lansmanı

Foto Galeri: Williams'ın 2024 F1 renk düzeni Foto Galeri: Williams'ın 2024 F1 renk düzeni

Barretto: "Albon, F1 sürücü piyasasının 'en büyük anahtarı'"

Barretto: "Albon, F1 sürücü piyasasının 'en büyük anahtarı'"

Formula 1

Barretto: "Albon, F1 sürücü piyasasının 'en büyük anahtarı'" Barretto: "Albon, F1 sürücü piyasasının 'en büyük anahtarı'"

Williams
Daha fazlası
Williams
Komatsu-Williams'ın işbirliği yıllar sonra tekrar canlandı

Komatsu-Williams'ın işbirliği yıllar sonra tekrar canlandı

Formula 1
Williams lansmanı

Komatsu-Williams'ın işbirliği yıllar sonra tekrar canlandı Komatsu-Williams'ın işbirliği yıllar sonra tekrar canlandı

Vowles: "New York'da yeni renk düzenini tanıtmak önemli bir dönüm noktası"

Vowles: "New York'da yeni renk düzenini tanıtmak önemli bir dönüm noktası"

Formula 1

Vowles: "New York'da yeni renk düzenini tanıtmak önemli bir dönüm noktası" Vowles: "New York'da yeni renk düzenini tanıtmak önemli bir dönüm noktası"

Vowles, Wiliams'ta ileriye dönük adımın ne zaman atılacağını açıkladı

Vowles, Wiliams'ta ileriye dönük adımın ne zaman atılacağını açıkladı

Formula 1

Vowles, Wiliams'ta ileriye dönük adımın ne zaman atılacağını açıkladı Vowles, Wiliams'ta ileriye dönük adımın ne zaman atılacağını açıkladı

Son Haberler

Windsor: "Leclerc, Hamilton karşısında kendinisini daha da zorlayacak"

Windsor: "Leclerc, Hamilton karşısında kendinisini daha da zorlayacak"

F1 Formula 1

Windsor: "Leclerc, Hamilton karşısında kendinisini daha da zorlayacak" Windsor: "Leclerc, Hamilton karşısında kendinisini daha da zorlayacak"

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

F1 Formula 1
RB lansmanı

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır" Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?

Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?

F1 Formula 1

Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi? Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?

McLaren, üç yeni sponsor açıkladı

McLaren, üç yeni sponsor açıkladı

F1 Formula 1

McLaren, üç yeni sponsor açıkladı McLaren, üç yeni sponsor açıkladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol