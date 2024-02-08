Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"
Alex Albon, yeni Williams FW46'sının Formula 1 simülatöründe selefinden "çok farklı bir his" verdiğini söyledi.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Williams
Williams Racing FW46
Fotoğraf: Williams
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