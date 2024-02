Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

Albon ve Williams , 2023'te Monza ve Montreal gibi düşük yere basma gücü gerektiren pistlerde sürtünme seviyesi düşük FW45 ile çok güçlü performanslar sergiledi ancak FW45'in sezon boyunca çok yönlü bir araç olma konusunda çok fazla zayıflığı vardı.

Williams'ın FW46 için en büyük önceliği, kötü yol tutuş özelliklerinden bazılarını iyileştirmek ve onu daha geniş bir pist yelpazesinde tutarlı bir puan kazanan araç haline dönüştürmekti.

Simülatörde yeni aracını deneyen Albon, FW46'nın şimdiden geçen yılki makineden "çok farklı" hissettirmesi konusunda cesaretlendi.

Albon, "Çok farklı. Her şeyden öte, farklı bir his, dolayısıyla farklı bir sürüş tarzı [gerekli]. Çok erken konuşmak istemiyorum ancak FW45'in her zaman bazı tutarlı sınırlamaları vardı, özellikle Monako veya Barselona gibi pistlere gittiğimizde bunlar vurgulandı."

"Düşük hız bizim için her zaman büyük bir sorundu, frenleme bizim için her zaman büyük bir sorundu ama aynı zamanda yüksek hızlı, uzun virajlar da bizim için zorluktu."

"Kesinlikle, simülatörde bu alanların geliştiğini görebilirsiniz, ancak aynı zamanda bu oldukça farklı bir sürüş tarzını da beraberinde getiriyor. Piste çıktığımızda, onu gerçekten anlamaya başlayacağız." dedi.

Alex Albon, Williams Racing Fotoğraf: Williams

Williams'ın 2024 değişikliklerinin ne kadarının kendi geri bildirimlerine dayandığı sorulduğunda Albon şunları söyledi: "Bu sadece benim değil, tüm takım arkadaşlarımın geri bildirimi, hatta 2020 ve 2021'de ben aracı kullanmıyorken bile aynı sorunlar vardı, yani son dört ya da beş yılda Williams araçlarının doğasında her zaman bir sorun vardı."

"Özellikle bu yıl, FW46'ya odaklanmak için FW45'teki geliştirme süresinden biraz feragat ettik, araçtaki güncelleme miktarını kısalttık, bu araca biraz daha agresif bir şekilde saldırmaya ve aracın DNA'sını gerçekten değiştirmeye çalıştık. Planımız bu. Bakalım gerçekleşecek mi?"

Williams, 2023'ün sonunda güçlenen AlphaTauri karşısında şampiyonada yedinciliğe tutunmayı başardı ancak 28 puan toplayan takım, 120 puan toplayan Alpine'in frsah fersah gerisinde kaldı.

Williams'ın bu yıl önemli bir ilerleme kaydetme kapasitesine ilişkin iyimserliğin ortasında Albon, yeni aracın umulduğu kadar çok yönlü olması halinde puan tablosundaki bu kadar büyük bir farkı kapatmanın sağlıklı bir hedef olduğunu düşünüyor.

"Geçen yılı nerede bitirdiğimize baktığınızda, AlphaTauri'yi hemen hemen geride bıraktığımızı söyleyebilirim ama aslında 6. ve 5. sıradaki takımlarla olan farka baktığınızda, arada hâlâ sıçramamız gereken büyük bir fark var."

"Alpine'den sonra Aston'larla, McLaren'larla ve Mercedes'lerle aranızda daha az fark var ve o noktada en üst seviyeye çıkıyorsunuz."

Williams Racing FW46 Fotoğraf: Williams

Alpine ile mücadele etmek ve üst grubun peşinden koşmak istiyorum. Bence bu takım olarak bizim için gerçekçi bir performans beklentisi. Sonrasında nasıl gelişeceğini göreceğiz."

"Podyumlar ve galibiyetler, bence gerçekçi olarak bu yıl orada olamayacağız. Eğer düzenli olarak puan toplayabilirsek bu harika olur. "

"Aracımızdaki yaklaşım değişikliğiyle birlikte, geçen yıl olmadığımız türden bir ilk altı, ilk beş takımı olmak için istikrarlı olmamız gerekiyor. Zorlandığımız Monaco, Barcelona gibi pistlerde nasıl performans sergileyeceğimizi görmek istiyorum."