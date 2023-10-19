Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

"AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde"

AlphaTauri bir zamanlar potansiyel Red Bull Formula 1 pilotları için bir 'bitirme okulu' iken, şimdi kontrolü eline alarak daha farklı bir yol çiziyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Güncelleme
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda ile, Scuderia AlphaTauri

2024'te yeni bir takım liderliği altında yeni bir kimliğe doğru ilerlerken, pilot kadrosuna yaklaşımında da gözle görülür bir değişim oldu.

Gençlere odaklanma ve gelecekte bir noktada Red Bull'a geçmeden önce F1'de başarılı olmak için gerekenlere sahip olup olmadıklarını görmek için Red Bull çaylaklarını takıma getirme önceliği geride kaldı ve deneyim ön plana çıkmaya başladı.

Takımın araç performansından sorumlu yöneticisi Guillaume Dezoteux, bilge isimlere sahip olmanın değerinin önemli ölçüde arttığını düşünüyor - bu nedenle kendisi ve meslektaşları Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo'nun takım arkadaşlığından heyecan duyuyor.

"Bu pilot kombinasyonunu dört gözle bekliyoruz çünkü açıkçası bu araçlar çok fazla çalışmıyor ve sürekli gelişim halindeler." 

"Pilotun getirebileceği deneyim, iyi bir mekanik ayar bulabilmek için altın değerinde."

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Photo by: Erik Junius

"Değişken koşullarda sadece birkaç serbest antrenmanımız var ve bu antrenmanlarda bize aracın ne yaptığını gösterecek ve aynı zamanda bu anlayışı sezonun perspektifine yerleştirecek bir pilota ihtiyacımız var."

"Örneğin Liam [Lawson], bildiği pistlerde çok çok güçlü yarışlar çıkardı. Losail'de rüzgarda, değişken koşullarda zorlandı. Yine de harika bir iş çıkardı ama deneyimli bir pilotun faydaları daha fazla."

"Örneğin daha fazla yere basma kuvvetine sahip bir araç daha hızlı gidecektir ama bu kolay olmayacaktır. Bu yüzden Max Verstappen'in aracını kullanmanın kolay olduğunu düşünmüyorum ama muhtemelen sınırlamaların etrafından dolaşmanın ve bundan daha fazla performans elde etmenin yolunu buldu. Bu da genç pilotlar için bir zorluk."

"Aracın ne yaptığını tam olarak anlamak çok zor ve lastikler, yakıt yükü, motor modu, rüzgar ve pist durumu sürekli değişiyor. Bundan bir resim oluşturmak için çok fazla deneyim gerekiyor."

Liam Lawson, AlphaTauri AT04, beaches in the gravel and retires from the Sprint race

Liam Lawson, AlphaTauri AT04, beaches in the gravel and retires from the Sprint race

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo, Zandvoort'ta geçirdiği sakatlık nedeniyle son beş yarışı kaçırdıktan sonra bu hafta sonu yapılacak Birleşik Devletler Grand Prix'si için AlphaTauri'ye geri dönüyor.

Ricciardo, Singapur Grand Prix'sinden bu yana kapsamlı bir şekilde iyileştirilmiş bir araçla geri dönecek. Ayrıca Austin hafta sonu için yeni bir tabana sahip olacak.

Planlanan iyileştirme hakkında konuşan Dezoteux şunları söyledi: "Yeni bir taban geliyor... Herkesin çok geliştirdiği ana kısım bu. Bu araçlarda taban alanında hâlâ bulmamız gereken çok fazla performans var."

"Bunun aynı yönde atılmış bir başka adım olmasını umuyoruz. Silverstone'dan bu yana yapılan güncellemelerin sonuç verdiğini ve bunun aerodinamik departmanımız için çok olumlu bir işaret olduğunu söylemek doğru olur."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Red Bull F1 takımının başında neler oluyor?

Red Bull F1 takımının başında neler oluyor?

Formula 1
Amerika GP

Red Bull F1 takımının başında neler oluyor? Red Bull F1 takımının başında neler oluyor?

Üstün Verstappen, 2023'te eskiye göre neden farklı bir pilot değil?

Üstün Verstappen, 2023'te eskiye göre neden farklı bir pilot değil?

Formula 1
Amerika GP

Üstün Verstappen, 2023'te eskiye göre neden farklı bir pilot değil? Üstün Verstappen, 2023'te eskiye göre neden farklı bir pilot değil?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Daniel Ricciardo
Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir"

Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir"

Formula 1
Amerika GP

Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir" Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir"

AlphaTauri, 'Aslan Liam'ın başarılarına rağmen Ricciardo'nun dönüşünü bekliyor

AlphaTauri, 'Aslan Liam'ın başarılarına rağmen Ricciardo'nun dönüşünü bekliyor

Formula 1
Katar GP

AlphaTauri, 'Aslan Liam'ın başarılarına rağmen Ricciardo'nun dönüşünü bekliyor AlphaTauri, 'Aslan Liam'ın başarılarına rağmen Ricciardo'nun dönüşünü bekliyor

Perez'in koltuğu için ana aday Ricciardo mu?

Perez'in koltuğu için ana aday Ricciardo mu?

Formula 1
Katar GP

Perez'in koltuğu için ana aday Ricciardo mu? Perez'in koltuğu için ana aday Ricciardo mu?

AlphaTauri
Daha fazlası
AlphaTauri
Lawson: "Odak noktam artık Super Formula"

Lawson: "Odak noktam artık Super Formula"

Formula 1
Katar GP

Lawson: "Odak noktam artık Super Formula" Lawson: "Odak noktam artık Super Formula"

AlphaTauri: "20 milyon dolarlık yatırım desteğini kullanacak paramız yok"

AlphaTauri: "20 milyon dolarlık yatırım desteğini kullanacak paramız yok"

Formula 1
Katar GP

AlphaTauri: "20 milyon dolarlık yatırım desteğini kullanacak paramız yok" AlphaTauri: "20 milyon dolarlık yatırım desteğini kullanacak paramız yok"

Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi”

Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi”

Formula 1

Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi” Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi”

Son Haberler

Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi"

Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi"

F1 Formula 1
Amerika GP

Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi" Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi"

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

F1 Formula 1
Amerika GP

Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık" Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Leclerc: "Harika bir iş çıkardık"

Leclerc: "Harika bir iş çıkardık"

F1 Formula 1
Amerika GP

Leclerc: "Harika bir iş çıkardık" Leclerc: "Harika bir iş çıkardık"

Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak"

Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak"

F1 Formula 1
Amerika GP

Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak" Alonso: "Hafta sonunun kalanı bizim için bir 'test seansı' olacak"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol