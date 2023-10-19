"AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde"
AlphaTauri bir zamanlar potansiyel Red Bull Formula 1 pilotları için bir 'bitirme okulu' iken, şimdi kontrolü eline alarak daha farklı bir yol çiziyor.
2024'te yeni bir takım liderliği altında yeni bir kimliğe doğru ilerlerken, pilot kadrosuna yaklaşımında da gözle görülür bir değişim oldu.
Gençlere odaklanma ve gelecekte bir noktada Red Bull'a geçmeden önce F1'de başarılı olmak için gerekenlere sahip olup olmadıklarını görmek için Red Bull çaylaklarını takıma getirme önceliği geride kaldı ve deneyim ön plana çıkmaya başladı.
Takımın araç performansından sorumlu yöneticisi Guillaume Dezoteux, bilge isimlere sahip olmanın değerinin önemli ölçüde arttığını düşünüyor - bu nedenle kendisi ve meslektaşları Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo'nun takım arkadaşlığından heyecan duyuyor.
"Bu pilot kombinasyonunu dört gözle bekliyoruz çünkü açıkçası bu araçlar çok fazla çalışmıyor ve sürekli gelişim halindeler."
"Pilotun getirebileceği deneyim, iyi bir mekanik ayar bulabilmek için altın değerinde."
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
Photo by: Erik Junius
"Değişken koşullarda sadece birkaç serbest antrenmanımız var ve bu antrenmanlarda bize aracın ne yaptığını gösterecek ve aynı zamanda bu anlayışı sezonun perspektifine yerleştirecek bir pilota ihtiyacımız var."
"Örneğin Liam [Lawson], bildiği pistlerde çok çok güçlü yarışlar çıkardı. Losail'de rüzgarda, değişken koşullarda zorlandı. Yine de harika bir iş çıkardı ama deneyimli bir pilotun faydaları daha fazla."
"Örneğin daha fazla yere basma kuvvetine sahip bir araç daha hızlı gidecektir ama bu kolay olmayacaktır. Bu yüzden Max Verstappen'in aracını kullanmanın kolay olduğunu düşünmüyorum ama muhtemelen sınırlamaların etrafından dolaşmanın ve bundan daha fazla performans elde etmenin yolunu buldu. Bu da genç pilotlar için bir zorluk."
"Aracın ne yaptığını tam olarak anlamak çok zor ve lastikler, yakıt yükü, motor modu, rüzgar ve pist durumu sürekli değişiyor. Bundan bir resim oluşturmak için çok fazla deneyim gerekiyor."
Liam Lawson, AlphaTauri AT04, beaches in the gravel and retires from the Sprint race
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Ricciardo, Zandvoort'ta geçirdiği sakatlık nedeniyle son beş yarışı kaçırdıktan sonra bu hafta sonu yapılacak Birleşik Devletler Grand Prix'si için AlphaTauri'ye geri dönüyor.
Ricciardo, Singapur Grand Prix'sinden bu yana kapsamlı bir şekilde iyileştirilmiş bir araçla geri dönecek. Ayrıca Austin hafta sonu için yeni bir tabana sahip olacak.
Planlanan iyileştirme hakkında konuşan Dezoteux şunları söyledi: "Yeni bir taban geliyor... Herkesin çok geliştirdiği ana kısım bu. Bu araçlarda taban alanında hâlâ bulmamız gereken çok fazla performans var."
"Bunun aynı yönde atılmış bir başka adım olmasını umuyoruz. Silverstone'dan bu yana yapılan güncellemelerin sonuç verdiğini ve bunun aerodinamik departmanımız için çok olumlu bir işaret olduğunu söylemek doğru olur."
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