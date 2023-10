"AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde"

2024'te yeni bir takım liderliği altında yeni bir kimliğe doğru ilerlerken, pilot kadrosuna yaklaşımında da gözle görülür bir değişim oldu.

Gençlere odaklanma ve gelecekte bir noktada Red Bull'a geçmeden önce F1'de başarılı olmak için gerekenlere sahip olup olmadıklarını görmek için Red Bull çaylaklarını takıma getirme önceliği geride kaldı ve deneyim ön plana çıkmaya başladı.

Takımın araç performansından sorumlu yöneticisi Guillaume Dezoteux, bilge isimlere sahip olmanın değerinin önemli ölçüde arttığını düşünüyor - bu nedenle kendisi ve meslektaşları Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo'nun takım arkadaşlığından heyecan duyuyor.

"Bu pilot kombinasyonunu dört gözle bekliyoruz çünkü açıkçası bu araçlar çok fazla çalışmıyor ve sürekli gelişim halindeler."

"Pilotun getirebileceği deneyim, iyi bir mekanik ayar bulabilmek için altın değerinde."

"Değişken koşullarda sadece birkaç serbest antrenmanımız var ve bu antrenmanlarda bize aracın ne yaptığını gösterecek ve aynı zamanda bu anlayışı sezonun perspektifine yerleştirecek bir pilota ihtiyacımız var."

"Örneğin Liam [Lawson], bildiği pistlerde çok çok güçlü yarışlar çıkardı. Losail'de rüzgarda, değişken koşullarda zorlandı. Yine de harika bir iş çıkardı ama deneyimli bir pilotun faydaları daha fazla."

"Örneğin daha fazla yere basma kuvvetine sahip bir araç daha hızlı gidecektir ama bu kolay olmayacaktır. Bu yüzden Max Verstappen'in aracını kullanmanın kolay olduğunu düşünmüyorum ama muhtemelen sınırlamaların etrafından dolaşmanın ve bundan daha fazla performans elde etmenin yolunu buldu. Bu da genç pilotlar için bir zorluk."

"Aracın ne yaptığını tam olarak anlamak çok zor ve lastikler, yakıt yükü, motor modu, rüzgar ve pist durumu sürekli değişiyor. Bundan bir resim oluşturmak için çok fazla deneyim gerekiyor."

Liam Lawson, AlphaTauri AT04, beaches in the gravel and retires from the Sprint race

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images