Formula 1 Singapur GP

Permane’den Williams’ın bütçe sınırı talebine tepki: “Gerekli sistem zaten mevcut”

Williams takım patronu James Vowles'un F1 bütçe sınırı kurallarını esnetme girişimi, rakip takımların tepkileri nedeniyle aksaklığa uğradı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 14 Eki 2026 07:15

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James Vowles, Williams

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

James Vowles, geçtiğimiz günlerde 2026 için 215 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırını “alt sıradaki takımları cezalandırıyor” diyerek eleştirmiş, sistemde radikal bir değişiklik yapılması için harekete geçmişti.

Vowles'un teklifi, bütçe sınırının tamamen kaldırılmasını değil, şampiyonayı alt sıralarda tamamlayan takımların üst sıralardaki ekipleri yakalayabilmesi adına daha yüksek harcama limitine sahip olacağı kademeli bir sistemin kurulmasını öngörüyor.

James Vowles, Williams

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aerodinamik test kısıtlamalarına (rüzgar tüneli ve CFD süreleri) benzer bir mantıkla çalışan bu sistemin 2027 sezonunda yürürlüğe girmesini talep eden Vowles'un, kural değişikliğini sağlamak için griddeki 11 takımdan en az altısının desteğini alması gerekiyor.

Mevcut tabloda Alpine, Aston Martin, Audi ve Cadillac kural değişikliğini desteklerken; McLaren, Mercedes, Ferrari ve Red Bull değişikliğe karşı çıkıyor. Williams'ın kendi oyuyla birlikte gerekli olan altı oya ulaşması için Haas ve Racing Bulls'un desteğine ihtiyacı vardı ancak Haas'ın da öneriye olumsuz baktığı, Racing Bulls'unsa bu tür oylamalarda ana takımı Red Bull ile paralel hareket ettiği öğrenildi.

Kasım ayındaki F1 Komisyonu toplantısı öncesinde Racing Bulls'u ikna edebileceklerini düşünen Vowles, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu: "İşleri önümüzdeki yıl kurallara dahil edebilirsiniz ya da sadece dört oyun yeterli olacağı bir sonraki yılı bekleyebilirsiniz.”

Alexander Albon, Williams

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Benim fikrim neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek adına değişikliği önümüzdeki yıl getirmek yönünde.”

“Red Bull'un bu konuda makul davranacağını düşünüyorum. Kardeş takımlarına yatırım yapma şansları var; ellerinde daha fazla araçla takımı neden daha rekabetçi hale getirmek istemesinler ki?"

Vowles'un açıklamalarına karşılık Racing Bulls takım patronu Alan Permane, bütçe sınırı kurallarında herhangi bir değişikliği desteklemeyeceklerini net bir dille ifade etti: "Aerodinamik kuralları küçük ayarlamalara izin veriyor ve kural döngüleri uzadıkça takımlar ile pilotlar arasındaki bağ güçleniyor. İstediğimiz şey de tam olarak bu.”

Alan Permane, Racing Bulls

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Bütçe sınırı kurallarının, devasa miktarlarda daha fazla para harcamaya izin verecek şekilde radikal bir biçimde değiştirilmesini destekleyeceğimizi sanmıyorum. Bu sistem altı yıldır Formula 1'e çok iyi hizmet etti.

“Elbette ufak düzenlemeler yapılabilir ancak sermaye harcaması yapmak istiyorsanız bunun yolu zaten mevcut.”

“James bir şeye 100 milyon dolar harcamak istiyorsa bunu yapabilir, sadece bu tutarı belirli bir yıla yayarak ödemek zorunda. Yani gerekli sistem zaten mevcut."

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- Motorsport.com Ekibi

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