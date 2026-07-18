Permane: "Tsolov, Racing Bulls için ilk sıradaki isim"

Daha önce basında çıkan "Tsolov'a tam zamanlı yarış koltuğu teklif edildi" iddialarını yalanlayan Permane, genç pilotun performansından büyük övgüyle bahsetti.

Alt serilerde bu yıl 4 ana yarış zaferi elde eden ve şu anda F2 şampiyonasında 17 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Bulgar pilot, Red Bull akademisinin de en gözde isimlerinden biri haline geldi.

Racing Bulls'un mevcut pilotları Liam Lawson ve Arvid Lindblad'ın sözleşmelerinin bu sezon sonu bitecek olması da Tsolov'un F1 ihtimalini iyice güçlendiriyor.

Belçika Grand Prix'sindeki cuma günü basın toplantısında konuşan Alan Permane, Tsolov hakkında şunları söyledi: "Nikola gerçekten inanılmaz bir iş çıkarıyor.”

Nikola Tsolov Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“En son antrenman seansında da en hızlı isim olmayı başardı. Silverstone'daki harika performansının ardından şampiyona liderliğine yükseldi. Dolayısıyla onun için sadece 'radarımızda' demek biraz hafif kalır.”

“Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, olası bir transfer durumunda Racing Bulls koltuğu için şu an ilk sıradaki isim kendisi.”

“Tabi bu terfinin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini açıkçası ben de bilmiyorum. Fakat bunu sıkça düşünmediğimi söylersem yalan olur.”

“O alt seride kendi işini yapıyor, biz de burada kendi işimize odaklanmış durumdayız. Zamanı geldiğinde, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Racing Bulls için nihai kararımızı vereceğiz."