DRS kullanmamak ve ağır yakıt yükü, Alpine'in test performansını nasıl maskeledi?

Fernando Alonso ve Esteban Ocon pek göz önünde oldukları bir test seansı geçirmediler ve testlerin son günü sabah saatlerinde yaşadıkları bir hidrolik problemi sonrası testleri erkenden kapattılar.

Fakat takım zaman tablosunun üstlerinde çok fazla görünmemiş olsa da, Alpine bazı tercihe dayalı faktörler nedeniyle henüz gerçek performanslarını gösteremediklerini düşünüyor.

Bu düşüncenin ana sebeplerinden birisi testlerde DRS kullanmamış olmaları, ki bu tur başına 0.700 saniyelik bir kayıp anlamına geliyor. Takım aynı zamanda normalden daha yüksek yakıt yüküyle turlar atmayı da tercih etti.

Tüm bu çalışmalar meyvesini verdi ve takım Cuma gününe ideal ayarları bulmuş olarak geldi, hatta Alonso sabah saatlerinde testlerin en hızlı turunu atmayı başardı. Fakat Alpine'in günü dayanıklılık problemi nedeniyle bir hayli erken son buldu.

Sportif direktör Alan Permane DRS ve yakıt faktörlerinin tur zamanlarını otomatik olarak geriye çektiğini, fakat takımın dışarıdan görünene göre çok daha iyi bir hafta geçirdiğini söyledi.

"Bahane üretiyor gibi görünmek istemiyorum, ayrıca Mercedes ve Red Bull'u yeneceğimizi de iddia etmiyorum, fakat iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

"Fernando'nun Cuma sabahı attığı tur, elimizdeki anlamlı tek tur bu olsa da, Max Verstappen'in o sırada attığı bir turla karşılaştırılabilecek bir tur. Ki Verstappen DRS'de kullanmaktaydı."

"Telemetri verilerini incelerseniz, düzlüklerde kaybettiğimiz devasa zaman haricinde neredeyse bütün tur birbirinin aynısı."

"Fernando araçtan çok memnun. Perşembe gecesi önemli ayarlar keşfettik, böylece aracın arka tarafını kontrol altına almayı başardık."

"O noktada yeni bir C3 takmış olsaydık, tur zamanımız birdenbire çok daha yakın görünecekti."

"Her şeyin yolunda gittiğini ve sakinleştiğimizi söyleyemem. Elbette endişeliyiz. Fakat en kötü takım olacağımıza dair bir ihtimal söz konusu dahi değil."

"İçimden gelen his, muhtemelen geçen yılın sonunda olduğumuzdan biraz daha yukarıda olduğumuz yönünde."

Marshals assist as Fernando Alonso, Alpine A522, stops with technical issues as smoke rises from the car

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images