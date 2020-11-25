Permane: "Kubica, Alonso ve Schumacher'in seviyesindeydi"

Robert Kubica önce BMW Sauber, sonra da Renault ile yarıştığı dönemde gridin en yetenekli sürücülerinden birisi olarak görülüyordu ve hatta Ferrari ile ön sözleşme bile imzalamıştı.

Ancak Polonyalı pilot için işler, geçirdiği ralli kazasının ardından tepetaklak oldu ve F1'e veda etmek zorunda kaldı.

Kubica, yarışlara geri dönse de, eski performansının çok gerisinde görünüyor ve gelecek yıl ne yapacağı bilinmiyor.

Beyond the Grid Podcast'inde Alan Permane, Kubica'dan övgü dolu sözler sarfetti.

Kubica'nın kaza yaptığı haberini almasının ardından yaşananları anlatan Permane, "Nerede olduğumu hatırlayabiliyorum... Bir tür acil durum toplantısı yapıldığını hatırlıyorum. Sanırım bir Pazar sabahıydı ya da Cumartesi."

"Ama hafta sonuydu. O dönem başkan olan Gérard Lopez bir toplantı için aradı. Bir nevi beyin fırtınası yapıyorduk, ne yapabileceğimizi tartışıyorduk."

"Onun hakkında pek bir şey bilmiyorduk. Ve tabii ki onun gibi bir pilotun yerine alacak birini o kadar kısa sürede bulmak imkansızdı. Boşta bir Alonso ya da Schumacher yoktu, işte Kubica o seviyede bir pilottu."

"En iyilerden biriydi. Buna şüphe yok. Robert başkaydı. Aracın daha hızlı gitmesini ve daha iyi olmasını sağlamak için düşünebileceği her şeyi düşünüyordu. Gerçekten çok etkileyiciydi."

"Japonya'daki sıralama turlarını hatırlıyorum. Sanırım ikinci ya da öyle bir şey olmuştu. Araçtan çıktı ve bembeyazdı. Titriyordu, hatta 'şu an konuşamıyorum, bir süre oturup sakinleşmeliyim' dedi."

"Daha önce hiç böyle bir tur atmadığını, daha önce hiç bu kadar çok çaba sarf etmediğini söyledi. Bunun kendisini korkutup kokutmadığını ya da tam olarak ne yaptığını bilmiyorum, çok duygusal bir adamdı." dedi.