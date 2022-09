Permane, grid dizilimini belirlemek için bilgisayar programı kullanılmasını öneriyor

İtalya GP'si sıralama turları hiç şüphesiz ki son dönemin en kafa karıştırıcı seanslarından birisiydi, nitekim tam 9 ismin grid cezası almasının ardından kimin nereden başlayacağının belli olması uzun sürdü -hatta Pierre Gasly kaçıncı olduğunu bilmediğini söyleyerek dalga bile geçmişti.

Sıralamanın belirsizliği ve oluşturulan grid diziliminin onaylanmasının uzun sürmesi, padokta daha iyi bir sistemin uygulanması gerektiği yönünde önerilere yol açtı.

Ancak uzun süredir F1'de yer alan Alan Permane'e göre çözüm bariz: cezaları anında hesaplayabilecek bir bilgisayar programı!

Permane, "2020'den cezaların nasıl uygulanacağını belirten kılavuzlara sahibiz, grid de tam olarak kılavuzda belirtildiği şekilde oluşturuldu."

"Bu kılavuz F1 ve FIA ile birlikte geliştirildi ve o zamandan beri tutarlı bir şekilde uygulandı, dolayısıyla grid diziliminde herhangi bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum.

"Ancak bu kılavuza sahip olmayan insanlar arasında birtakım şüpheler oluşabilir, ayrıca üç buçuk saatin grid dizilimini belirlemek için biraz fazla kaçtığını düşünüyorum.

"Son araç çizgiyi geçer geçmez grid dizilimini belirlemek nispeten daha kolay olur, sonrasında grid incelemelerden ötürü yine değişebilir."

"Alınan tüm cezaları hızlıca bir araya getirmeleri herkes açısından daha iyi olur."

Fans look on as the grid launches for the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images