Permane: "Alpine'in Mercedes ve Ferrari ile rekabet edememesi için hiçbir sebep yok"

Monako'da rüya gibi bir hafta sonu geçiren Alpine, Esteban Ocon ile üçüncülüğe ulaşarak 1.5 senenin ardından podyuma döndü, Pierre Gasly'nin yedinciliğiyle de çifte puan aldı.

Birçok kişiye göre Alpine'in bu performansı pist faktöründen ve Charles Leclerc'in cezası sayesinde yarışa üçüncü başlayan Ocon'un yerini korumasından ibaret, ancak Alan Permane'e göre takım sonraki yarışlarda da benzer derecede rekabetçi olacak!

Permane, "Dürüst olmak gerekirse, İspanya'da da rekabetçi olacağız. Monako'ya özel bir araç getirmedik, sadece Imola'ya getirdiğimiz güncellemeler sayesinde araç iyi çalışıyor."

"Bir sonraki yarışta Mercedes'in önünde olmayı ve Ferrari ile mücadele etmeyi bekliyorum."

"Max Verstappen ulaşılamayacak kadar uzakta, günündeki bir Sergio Perez de aynı şekilde. Fernando'yu yakalamak zaten çok zor, ancak son iki haftadır olduğu gibi Mercedes ve Ferrari ile yarışmamamı için hiçbir sebep yok."

"Miami'de bizden hızlıydılar, yine de onlarla mücadele halindeydik."

"Şunu da söylemeliyim ki Monako'da da pek iyi olmayı beklemiyorduk. Düşük hızlı virajlara sahip son cadde pistinde bir kabus yaşamıştık. Bunun tekrarlanmasını istemiyorduk."

"Hafta sonuna podyum beklentisiyle başlamadık, ancak sıralamalardan sonra hedefimiz kesinlikle podyuma çıkmaktı."

Podyuma giden yolun ilk antrenman seansından itibaren açılmaya başlandığını söyleyen Permane, "Cuma sabahı elimizde iyi bir araç vardı, ancak açıkçası Ocon'un geri bildirimlerinden yola çıkarak yaptığımız her şey aracı hafta sonu boyunca daha da iyi hale getirdi."

"Esteban harika bir sıralama geçirdi ve oradan itibaren her şeyi kontrol altında tuttu. Ferrari'nin de biraz yardımı oldu ama bu tamamen hak ettiği bir sonuçtu."

Barselona'nın güncellemeler konusunda daha net bir tablo çizip çizmeyeceği sorulan Permane, "Monako'nun aykırı bir pist olduğu açık ve burada başarılı olduğumuz için mutluyuz. Barselona'da da bu kadar başarılı olmayı bekliyoruz, böylece aracı daha iyi anlayabileceğiz."

"Çoğu pistte olduğu gibi orada da küçük bir güncellememiz olacak, böylece durumumuzu daha iyi bir şekilde görebileceğiz."

Takımın tutarsız bir araca sahip olduğu iddialarını reddeden Permane, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum, her hafta yeni bir şeyler öğreniyoruz."

"Bahreyn'de aracı sürmek kesinlikle pek kolay değildi, iyi bir test dönemi ve iyi bir yarış geçirmedik."

"Yine de bir tutarsızlıktan bahsedemeyiz. Tek sıkıntılı yarışımız Bakü idi, orada da berbat bir hafta sonu geçirdik ama her geçen gün daha fazla şey öğreniyor ve anlıyoruz."

"Sadece denge açısından değil, sürüş açısından da sürekli farklı ayarlar denedik ve pilotlarımız bu yeniliklerden memnun kaldılar."

"Bu konuda ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum."

"Bakü çok zordu ve sanırım yarıştan sonra hayatımın en zor hafta sonu olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla öz eleştiride bulunduk, hatalar yaptığımızı ve çok iyi bir iş çıkarmadığımızı söyledik."

"Ama biz güçlü bir takımız ve Miami'de toparlanabileceğimizi gösterdik, burada da daha güçlü olabileceğimizi gösterdik."

"Barcelona'ya başımız dik bir şekilde gideceğiz ve yine iyi bir performans sergilemeye çalışacağız." dedi.