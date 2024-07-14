Permane: "Alpine beni niye gönderdiğini söylemedi"

2023 Belçika Grand Prix'sinde, Permane'nin o zamanki takım patronu Otmar Szafnauer ile birlikte takımdan gönderildiği açıklandı.

Permane şu anda Visa Cash App RB'de sportif direktör olarak görev yapıyor.

1989'dan beri görev yaptığı Enstone merkezli takımdan ayrılığını RacingNews365'e anlatan Permane şöyle dedi: "Elbette yıkıcı bir haberdi; gerçekten korkunçtu."

"O yaz ve sonbahar ayları gerçekten zor zamanlardı."

"Sonra insanlarla konuşmaya başladım ve bu projenin benim için iyi olabileceğini fark ettim."

"Gerçekten iyi bir proje gibi görünüyordu ve şu anda burada olmaktan mutluyum."

Permane o dönemi atlatmakta zorluk çektiğini söyleyerek şöyle devam etti: "Bu birkaç ayımı aldı. Kendimi tamamen yeni mücadele içinde bulana kadar da kolay değil "

"Buraya geldiğimde her şey daha kolay oldu. Her şey tuhaf bir şekilde kolaylaştı."

"Yeni bir hedefle yarışları tekrar izlemeye başladım. Sanırım Kasım ayının başlarındaydı. Ağustos berbattı, Eylül de öyleydi, Ekim'de işler daha iyi görünmeye başladı ve Kasım'dan itibaren her şey düzelmeye başladı."

Beklenmedik karara ilişkin herhangi bir yanıt alıp almadığı sorusuna Permane, "Hayır, bana hiçbir şey söylemediler. O yüzden bu konuda bir şey söyleyemem. Belli ki bir bildikleri var."

"O dönem padoktan çok fazla destek gördüm . Bu mesajların çoğu Alpine'deki insanlardan geldi, bu yüzden bunu duymak güzeldi."