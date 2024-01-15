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Permane, AlphaTauri ile F1'e dönüyor

Motorsport.com, eski Alpine sportif direktörü Alan Permane'nin Formula 1'e geri dönmeye hazırlandığını ve yakında AlphaTauri'ye katılacağını öğrendi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Jonathan Noble
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Alan Permane, Sporting Director, Alpine F1 Team

Uzun yıllardır motor sporları dünyasında yer alan Permane, Formula 1 dünyasının da önemli figürlerinden birisi. 34 yıllık Enstone macerasında, Benetton, Renault, Lotus ve son olarak Alpine gibi çeşitli takımlarla çalışan çalıştı ve son olarak sportif direktörlük görevini üstlendi.

Ancak geçtiğimiz yaz takım patronu Otmar Szafnauer'in de ayrılmasıyla sonuçlanan yeniden yapılanma sürecinde takıma veda etti.

F1'deki engin deneyimine ek olarak hem Michael Schumacher hem de Fernando Alonso ile şampiyonluklar yaşaması sayesinde Permane'ye diğer takımların ilgisi büyüktü.

Bu takımlardan birisi AlphaTauri'ydi. Motorsport.com, henüz resmi doğrulama gelmese bile Permane'nin yakında yeni bir rol kapsamında AlphaTauri'ye katılacağını öğrendi.

Permane'nin geçen yıl Christian Horner'ın övgülerini alması göz önüne alındığında, yeniden yapılanan AlphaTauri'ye katılması sürpriz olmayacak.

Horner, "Alan Permane F1'in temel taşlarından birisi. Sporda en uzun süredir görev yapan kıdemli mühendislerden biri ve kesinlikle çok fazla bilgiye sahip biri."

"Oradaki yönetim değişikliğinin iç yüzünü bilmiyorum ama takımda çok saygın insanlar var. Bu kıdemdeki hiç kimseyi göz ardı etmemelisiniz." demişti.

Yakında yeni adını açıklaması beklenen AlphaTauri, eski Ferrari yarış direktörü Laurent Mekies'i takım patronluğuna getirirken, Peter Bayer de CEO rolüne geçmişti.

Ayumu Iwasa, AlphaTauri AT04

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ayumu Iwasa, AlphaTauri AT04

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