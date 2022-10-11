Permane, Alonso'nun eleştirisine yanıt verdi: "Bir tur daha var sanmıştık"

Haberi dinle

Alpine'in bu sezonki en başarılı yarışı olan Suzuka'nın ardından konuşan Fernando Alonso, takımı daha fazlasını başarmalarını engelleyen hatalı stratejik kararlar nedeniyle eleştirdi.

Alonso'ya göre takım, başlangıçta kendisini istediğinden daha uzun pistte tuttu. Yarışın sonunda da çok geç bir pit stop yaptı.

Alonso, yarıştan sonra, “Takımdan farklı şeyler istedim ama belki de mikrofonum çalışmıyordu bilmiyorum. Sonuç olarak başladığımız pozisyonda bitirdik." demişti.

Fakat takımın Sportif Direktörü Alan Permane, ikinci pit stoptaki hataya, yarışın erken bitmesinin sebep olduğunu söyledi.

Permane, "Her şey sakinleştiği zaman durumu yeniden analiz etmemiz gerekiyor ama o anda yarışın olması gerekenden bir tur önce bittiğini hissettik."

"Yarış umduğumuz gibi bir tur daha devam etseydi, Fernando Sebastian'ın önüne geçebilirdi."

"Muhtemelen son pit stopu daha erken yapmalıydık ama o sırada yeni lastiğin bize böyle bir avantaj getireceğini ve geçiş yapmamıza izin vereceğini bilmiyorduk."

"Bunu Zhou lastiklerini değiştirdikten ve beş saniye daha hızlı gittikten sonra gördük."

"İşte o zaman biz de pit stop yapmaya karar verdik." dedi.