Permane, Alonso'nun eleştirisine yanıt verdi: "Bir tur daha var sanmıştık"
Alpine takımının sportif direktörü Alan Permane, Fernando Alonso'nun stratejiye yönelik eleştirilerine cevap verdi.
Alpine'in bu sezonki en başarılı yarışı olan Suzuka'nın ardından konuşan Fernando Alonso, takımı daha fazlasını başarmalarını engelleyen hatalı stratejik kararlar nedeniyle eleştirdi.
Alonso'ya göre takım, başlangıçta kendisini istediğinden daha uzun pistte tuttu. Yarışın sonunda da çok geç bir pit stop yaptı.
Alonso, yarıştan sonra, “Takımdan farklı şeyler istedim ama belki de mikrofonum çalışmıyordu bilmiyorum. Sonuç olarak başladığımız pozisyonda bitirdik." demişti.
Fakat takımın Sportif Direktörü Alan Permane, ikinci pit stoptaki hataya, yarışın erken bitmesinin sebep olduğunu söyledi.
Permane, "Her şey sakinleştiği zaman durumu yeniden analiz etmemiz gerekiyor ama o anda yarışın olması gerekenden bir tur önce bittiğini hissettik."
"Yarış umduğumuz gibi bir tur daha devam etseydi, Fernando Sebastian'ın önüne geçebilirdi."
"Muhtemelen son pit stopu daha erken yapmalıydık ama o sırada yeni lastiğin bize böyle bir avantaj getireceğini ve geçiş yapmamıza izin vereceğini bilmiyorduk."
"Bunu Zhou lastiklerini değiştirdikten ve beş saniye daha hızlı gittikten sonra gördük."
"İşte o zaman biz de pit stop yapmaya karar verdik." dedi.
Latifi: "Bu sonuç geleceğimi etkilemezdi"
Aston Martin, bütçe sınırı ihlalinden avantaj elde etmemiş
Son Haberler
Hakkinen Newey'i övdü: "Yeni düzenlemeleri harika kullandı"
Mika Hakkinen, Red Bull'un teknik şefi Adrian Newey'nin bu yılki başarısını övüyor ve yeni kuralları en iyi şekilde kullandığını düşünüyor.
Fittipaldi, Haas ile iki cuma antrenmanına katılmaya hazırlanıyor
Haas F1 yedek pilotu Pietro Fittipaldi, mevcut Formula 1 sezonunun son kısmında Haas ile iki antrenman seansına katılacak.
Ticktum 2022-23'te NIO Formula E takımında kalacak, Turvey ayrılacak
Dan Ticktum, gelecek sezon Çin Formula E takımı NIO 333 için yarışmaya devam edecek fakat Oliver Turvey'nin kontratı yenilenmeyecek.
Button: "Ricciardo, Mercedes yedek pilotu olmamalı"
Daniel Ricciardo'nun Mercedes yedek pilotu olmak için görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Ancak Jenson Button, Avustralyalı pilotun bu durumdan bir fayda sağlayacağını düşünmüyor.