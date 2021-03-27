Performansından memnun olan Tsunoda "daha az küfür etmek için" çalışıyor

Yuki Tsunoda, cuma günkü antrenman turlarında iyi bir performans sergiledi ve ikinci seansı yedinci en hızlı isim olarak tamamlamayı başardı.

Japon sürücü, etkileyici cuma günüyle ilgili şöyle dedi: "Harika bir gündü, bir Formula 1 pilotu olarak ilk kez bir antrenman seansına katıldım. Şimdi tam potansiyelimi göstermek için yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok şey öğrenmeye devam ediyorum."

"Performans fena değildi. Mükemmel bir tur attığımı söyleyemem, ancak sanırım ilk seansla karşılaştırıldığında genel olarak çok daha iyi bir performans sergiledim."

"Ayrıca hem takımın ve aracın, bu seansta gerçekten iyi bir ilerleme kaydettiğini düşünüyorum."

Genç sürücü, sıralama turlarında son bölüme kalabilmelerini umut ediyor.

"Elbette sıralama turlarında son bölüme kalmak istiyoruz. Eğer ilk yedi veya sekize girersek harika olur. Benim ana odak noktam en iyi performansımı sergilemek ve takım arkadaşımı yenmek olacak."

Alt kategorilerde yaptığı sert ve küfürlü radyo konuşmalarıyla da bilinen Tsunoda, ilk antrenman seansında trafikte kalmasının ardından küfür etmiş ve bağırmıştı.

Japon pilot, en zayıf noktasının takım radyosundan küfür etmesi veya bağırması olduğunu olduğunu kabul ediyor.

Tsunoda, "Her seans daha sakin olmaya çalışıyorum çünkü en zayıf noktam bu. Geçen yıl daha çok küfür ettim ve odak noktamı kaybettim, bu yüzden çok fazla küfür etmemeye çalışıyorum."

"Evet, ilk seansta biraz fazla duygusal davrandım. Yine de ikinci antrenmanda hiç küfür etmedim, bu yüzden ilk antrenmana kıyasla bu iyi bir gelişmeydi! (gülüyor)" dedi.