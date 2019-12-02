Performansından memnun olan Perez, Norris'in "adil" mücadelesini övdü

Sergio Perez, sıralama turlarında geride kalmasına rağmen yarışta yine harika bir performans sergiledi ve tek pit stopla yarışı yedinci sırada noktaladı.

Bu sonuçla pilotlar şampiyonasını ilk onda tamamlayan Perez, özellikle sezonun ikinci yarısındaki harika performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yarış sonrası konuşan Meksikalı pilot, "Yarışın ilk bölümü benim için çok dağınıktı. Gasly ile temas yaşadım ve bu da Magnussen'e geçilmeme neden oldu. Sonrasında da DRS çalışmadı. Bu yüzden yarışın çoğunu onun arkasında geçirdim, çok fazla vakit kaybettim. Sabırlı olmam gerekiyordu.

"Ardından ihtiyaç duyduğumuz anda zorlayabiliyorduk ve akıllıca bir yarış çıkardık."

"Özellikle yarışın ikinci kısmında çok güçlüydük ve Lando'ya yaptığım geçiş, kariyerimin en iyilerinden biriydi." dedi.

Norris'e olan harika atağıyla ilgili Perez, "11. viraja girerken içeriye kapandı, ben de dışarı çıktım. Onun için de güzeldi çünkü çok genç, çok agresif ama adil yarışıyor. Onun gibi sürücülerle savaşmak her zaman harika. Çünkü her zaman yakın ama adil bir savaş olacağını biliyorsunuz, asla bir temas yaşanmayacağını biliyorsunuz. Son turda iyi bir savaş verdik."

"Tüm bunların TV'de görünmemesi üzücü, ön tarafta neler olduğunu bilmiyorum ama orta gruptaki savaş yakındı. Orta grup göstermemeleri üzüntü verici. Çünkü asıl eğlence buradaydı." dedi.

Perez, 2019'un ikinci yarısında iyi bir ilerleme kaydettiklerini düşünüyor.

"Kesinlikle ilerleme kaydetmeyi başardık ancak sezon boyunca dördüncü veya beşinci en hızlı araca sahip değildik. Bence birkaç yarışta ve sezonun farklı noktalarında güçlüydük. Genel olarak bakarsak, başladığımız noktaya kıyasla iyi bir ilerleme kaydettik. Yani evet, gelecek yıl için umut verici bir performanstı."

"Bir Formula 1 pilotu olarak, başardıklarımdan memnun olabilirim. Sezon boyunca her zaman iyi olmayan bir araçla şampiyonada ilk ona girmeyi başardım. Diğer pilotları daha hızlı araçlara rağmen yendim. Bu yüzden memnunum. Bazıları strateji, bazıları sürüş ve bazıları başka hatalar yaptı. Ama onlar hata yaptıklarında, bu puanları almak için her zaman oradaydık ve bence çok güçlü bir ikinci yarı geçirdik. Bu yüzden çok memnunum ve genel olarak sezonumdan memnun kalabilirim."