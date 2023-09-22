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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Performansı arttırmaya çalışan Ferrari, Suzuka'ya yeni bir taban getirdi

Ferrari, Japonya Grand Prix'sine getirdiği yeni tabanla performansını önemli oranda arttırma hedefinde.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Ferrari SF-23 technical detail

Singapur'daki zaferlerinin ardından Ferrari, daha fazla zafer peşinde ve bunu Suzuka'da tamamen yeni bir tabanla yapmayı planlıyor.

Takımdan yapılan açıklamaya göre tabanın pek çok noktası yenilendi. Bu kapsamda tabanın ön çiti, kenarı, orta kısmı ve difüzörün yan yapısı değiştirildi. Tüm bu değişiklikler sayesinde hava akımı ve yük dağılımında önemli bir atış hedefleniyor.

Tüm bunlar aracın verimliliğini arttırmak için tasarlandı.

Ferrari SF-23 technical detail

Ferrari SF-23 technical detail

Photo by: Giorgio Piola

İtalyan takım, taban değişikliğinin yanı sıra İngiltere Grand Prix'si'nde kullandığı düşük "kiriş kanat" konfigürasyonu ve arka kanat ana kanat düzenine geçti.

Bu da düzlük hızını artırmayı amaçlıyor.

McLaren MCL60 technical detail

McLaren MCL60 technical detail

Photo by: Filip Cleeren

Ferrari, hava direncini azaltmak isteyen tek takım değil. McLaren, Japonya'ya yeni bir kiriş kanat getirdi. Düzenlenmiş üst ve alt parçalar, yükü ve hava direncini azaltıyor, ki bu da aracı Suzuka için daha uygun hale getiriliyor.

McLaren ayrıca sidepod bölümünde,  hava akışını iyileştirmeye yardımcı olması ve soğutmayı arttırması için bazı değişiklikler daha yaptı.

AlphaTauri AT04 technical detail

AlphaTauri AT04 technical detail

Photo by: Filip Cleeren

AlphaTauri, Singapur Grand Prix'si için hazırladığı büyük güncelleme paketine Japonya'da daha fazlasını ekledi.

Arka kanat uç plakasının bağlantı noktasını ayarlayarak paketin genel verimliliğini artırmayı amaçlan AlphaTauri, ayna bölümünde de değişiklikler yaptı.

Bu değişiklik hava direncini azaltmakla kalmıyor, ön tekerlek üzerindeki outwash etkisini de değiştiriyor.

Mercedes W14 technical detail

Mercedes W14 technical detail

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes, arka kanatta küçük bir değişiklik yaptı ve arka fren diskinin dışına önceden şekillendirilmiş bir parça ekledi.

Resmi teknik belgelerde takım şunu söyledi: "Bu parça, küçük bir yerel yere basma gücü ve hava direnci üreten küçük bir ovallik oluşturuyor."

Aston Martin AMR23 technical detail

Aston Martin AMR23 technical detail

Photo by: Filip Cleeren

Aston Martin, Suzuka pistinin soğutma gereksinimlerine daha iyi uyacak şekilde ön fren hortumlarını küçülttü.

Williams ise özel bir taban kullanıyor. Aracın hem önündeki hem de arkasındaki akış üzerinde etkisi olan çit bölümünün ön tarafındaki yükseklikazaltıldı.

Williams FW45 technical detail

Williams FW45 technical detail

Photo by: Filip Cleeren

 

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