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Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç"

Max Verstappen, son haftalarda Sergio Perez ile arasında "savaş olduğu" yönündeki yorumları önemsemiyor.

Ronald Vording
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Filip Cleeren
Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç"
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Cidde'deki yarışın ardından, Max Verstappen ve Sergio Perez arasındaki ilişkinin çok iyi olmadığı yönünde yorumlar vardı.

Örneğin, Jos Verstappen'in Sergio Perez'i tebrik etmediği iddia edilen görüntülere dikkat çekildi. Ayrıca tüm takımın Perez'le kutlama yaptığı, oysa Verstappen'in yalnız kaldığı gibi yorumlar da vardı.

Ancak Verstappen, Avustralya GP öncesi şöyle dedi: "Babam benim en büyük destekçim. Kaybetmeyi sevmiyorum ve babam da kaybetmeyi sevmez. Biz böyle büyüdük fakat tabii ki hemen yanlış görüntüleri gösteriyorlar."

"Oysa Checo araçtan iniyor ve mekanikerleriyle kutlama yapmak istiyor, bu çok normal. Başka bir babanın o partide haliyle yeri olmuyor. Dolayısıyla babam çılgınlar gibi sevinmedi."

"Bence bu normalden de öte bir şey. Fakat bazı insanlar bunu bu şekilde görmüyorlar... Yine de sorun değil."

"Ne de olsa önemli olan Twitter'daki insanların ne düşündüğü değil, kendimize odaklanmamız."

'Şampiyon olmak için sadece hızlı bir arabaya ihtiyacım var'

Hollandalı pilot, eğer hızlı bir araca sahipse, şampiyon olabileceğinden hiç şüphe duymuyor. 

İngiliz basınının Perez'in bu yıl kendisi için bir tehdit olabileceğine dair yazıları sorulduğunda Verstappen, "En olumlu şey aracımızın sezon başından beri çok rekabetçi olması. Şampiyon olmak için ihtiyacım olan tek şey bu." cevabını verdi.

En hızlı turu atmasıyla ilgili Verstappen, "Bu bir iletişimsizlik değildi. Aslında Bahreyn'de de aynı şey oldu ama tam tersiydi. Takım içerisinde bir şey konuşmadık, en azından benim tarafında bu konuda başka bir tartışma olmadı." dedi.

Verstappen Hamilton'ın RB19 hakkındaki açıklamalarına katılmıyor

Son olarak RB19 hakkında "şimdiye kadar gördüğüm en hızlı araç" yorumunu yapan Hamilton'ın sözleri sorulduğunda Verstappen, "İstatistiklere bakarsanız, onun bu açıklamalarının doğru olduğunu düşünmüyorum."

"Elbette çok iyi bir aracımız var ve bunda hiçbir sorun yok. Fakat Mercedes'in bazı yıllarda olduğu kadar baskın değiliz."

"Her neyse, ben bu açıklamalarla gerçekten ilgilenmiyorum çünkü size hiçbir şey kazandırmıyor." dedi.

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