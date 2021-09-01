Perez'in Zandvoort hedefi podyum

Red Bull pilotu Sergio Perez, ilk dokuz yarışın sekizinde ilk altıya girmeyi başarmış, Azerbaycan'da galibiyete ulaşırken, Fransa'da üçüncü olarak podyuma çıkmıştı.

Ancak son üç yarış kendisi adına kabus gibi geçti. Britanya'da yaptığı hatalar kendisine pahalıya patladı ve 16. oldu.

Macaristan'da ilk virajda Valtterİ Bottas'ın kendisine çarpmasıyla yarış dışı kaldı ve Belçika'da da keşif turu atıp kaza yapınca, hafta sonunu puansız kapattı.

Bu hafta sonu Zandvoort yarışı yapılacak ve Perez, puansız geçen üç yarışın ardından temiz bir hafta sonu geçirip, nihayetinde podyuma dönmeyi hedefliyor.

2022'de Red Bull'da yarışmaya devam edecek Perez, sözlerine Belçika GP'de yaşananları değerlendirerek başladı: "Spa yarışı öncesinde mekanikerlerim inanılmaz bir iş çıkardılar. Bu hafta sonu onlara iyi bir sonuç alarak teşekkür etmek istiyorum."

"Yaptıkları gerçekten etkileyiciydi ve Red Bull Racing Honda'daki herkesin iyi sonuçlar almaya ne kadar odaklandıklarını gösteriyordu."

"Aracı çarptığınızda ve yarış kırmızı bayraklarla durdurulduğunda konsantrasyonunuzu korumak zor oluyor. Ayrıca yarışın gerçekleşeceğinden de emin değildik ama odaklanmak önemliydi."

"Her zaman hazırlıklı olmalısınız. Bizi daha sonra neyin beklediğini kimse bilmiyordu. Max Cumartesi günü mükemmel bir iş çıkardı, pole pozisyonunu aldı. Bu da Pazar günü için bazı değerli puanlar almasına ve Mercedes ile aradaki farkı kapatmasına izin verdi."

"Bana gelirsek açıkçası uzun süredir yarışmıyormuş gibi hissediyorum! (gülüyor). Yarıştan önce yanan kırmızı ışıkları sabırsızlıkla bekliyorum. Zandvoort'ta podyuma çıkabilmeyi umuyorum. Her şeyin yolunda gitmesi için tüm takım olarak çok çalışıyoruz."

"Simülatörde biraz sürüş yaptım ve açıkçası Zandvoort ile ilgili ilk izlenimler çok olumlu. Pisti gerçekte deneyimleme fırsatını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Pist düzeninin Formula 1 araçları için zorlayıcı olacağını düşünüyorum ancak güzel bir yarışla taraftarları memnun etmek için her şeyi yapacağız."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Erik Junius