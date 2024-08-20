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Formula 1 Hollanda GP

Perez'in yarış mühendisi değişiyor!

Sergio Perez önümüzdeki dört yarış için farklı bir yarış mühendisi ile çalışmak zorunda kalacak.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sergio Perez'in bu hafta sonu Hollanda Grand Prix'sinden itibaren önümüzdeki dört yarış boyunca yeni bir yarış mühendisi olacak.

Fox Sports Mexico'ya göre, 2021'den bu yana Perez'in yarış mühendisi Hugh Bird, önümüzdeki dört yarışta babalık iznine ayrılacak.

Zandvoort, Monza, Bakü ve Singapur'daki yarışlarda Bird'ün yerini Richard Wood alacak.

Wood şu anda Meksikalı pilotun performans mühendisi ve bu yıl Emilia Romagna/Macaristan'daki ilk antrenman seanslarında yarış mühendisi olarak görev yapmıştı.

Wood ile çalışmanın Perez'i ne yönde etkileyeceği merak konusu fakat sergileyeceği performans, 2025 için çok önemli olacak.

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