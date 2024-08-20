Perez'in yarış mühendisi değişiyor!
Sergio Perez önümüzdeki dört yarış için farklı bir yarış mühendisi ile çalışmak zorunda kalacak.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Sergio Perez'in bu hafta sonu Hollanda Grand Prix'sinden itibaren önümüzdeki dört yarış boyunca yeni bir yarış mühendisi olacak.
Fox Sports Mexico'ya göre, 2021'den bu yana Perez'in yarış mühendisi Hugh Bird, önümüzdeki dört yarışta babalık iznine ayrılacak.
Zandvoort, Monza, Bakü ve Singapur'daki yarışlarda Bird'ün yerini Richard Wood alacak.
Wood şu anda Meksikalı pilotun performans mühendisi ve bu yıl Emilia Romagna/Macaristan'daki ilk antrenman seanslarında yarış mühendisi olarak görev yapmıştı.
Wood ile çalışmanın Perez'i ne yönde etkileyeceği merak konusu fakat sergileyeceği performans, 2025 için çok önemli olacak.
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