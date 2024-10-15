Red Bull: "2025'te pilotlarımız arasında uçurum olmamalı"

Red Bull takım patronu Christian Horner, gelecek sezon iki pilotları arasında büyük bir performans farkı olmasını “göze alamayacaklarını” vurgularken, diğer taraftan Sergio Perez sezonu güçlü bir şekilde bitirme konusunda artan bir baskı hissediyor.

Milton Keynes merkezli takım, takımlar şampiyonasında liderliği McLaren' a kaptırmış durumda ve Ferrari'nin 34 puan gerisinde ikinci sırayı da kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya.

Perez’in, takımın beklediği katkıyı sağlayamaması ve şu ana kadar sadece 144 puan toplayarak Max Verstappen’in 331 puanlık performansının oldukça gerisinde kalması, Red Bull'un içinde bulunduğu zorlu durumu daha da kötüleştiriyor gibi görünüyor.

Tüm bunlara rağmen yaz arasının ardından Perez'in takımda devam edeceği açıklandı alındı ve takım onun daha iyi olduğu yerlerde daha fazla performans gösterebileceğini düşündü.



Ancak Perez, Bakü’deki yarışta Carlos Sainz ile yaşadığı kaza sonrası olası bir podyum şansını kaybetmesiyle birlikte için işler kendisi adına pek de iyi gitmiyor.

Liam Lawson'ın 2025 Red Bull adayı olma potansiyelini değerlendirmek amacıyla Daniel Ricciardo’nun yerine RB'ye getirilmesi, takımın geleceğe yönelik en iyi stratejiyi aradığını net bir şekilde gösteriyor.

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, gelecek yıl şampiyonluk mücadelesinin muhtemelen daha da zorlaşacak olması nedeniyle eldeki seçenekleri değerlendirme ihtiyacının kritik hale geldiğini söylüyor.



Takımlar şampiyonasında liderler arasındaki farkın yaklaşık 9 milyon dolar olduğu göz önüne alındığında, Red Bull’un ikinci pilotunun performansının bir veya iki sıra kaybetmesine mal olabileceği ve bunun maliyetinin yüksek olacağı gerçeği açıkça ortada.

Horner AS/MS'e pilotlarıyla ilgili olarak “ Yanıtlara çok büyük ölçüde ihtiyacımız var”

“Bence rakiplerimize baktığınızda, Ferrari gelecek yıl Hamilton ve Leclerc ile daha güçlü olacak. Ayrıca Norris ve Piastri ile McLaren de güçlü bir kadroya sahip."

“Her iki pilotumuzla da aralarında büyük bir uçurum olmadığından emin olmalıyız çünkü bunu göze alamayız.” dedi.

Lawson'ın bu yılın son yarışlarında başarılı olması halinde Red Bull'a geçme ihtimali, çaylak pilotların F1'de bir kez daha moda olmasıyla birlikte daha da arttı.

Oliver Bearman ve Franco Colapinto'nun etkileyici performansları sayesinde takımlar genç pilotlara yer verme konusunda yeniden daha sıcak bakmaya başladı.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko son köşe yazısında Speedweek'e şunları söyledi: “Oliver Bearman ve özellikle Franco Colapinto'nun Grand Prix performansları, gençlerin bir üst kademeye çıkmaya hazır olduğunu ve bazı takım patronlarının, üst düzey bir takıma yalnızca üç ya da dört yıllık deneyime sahip pilotların terfi ettirilebileceği şeklindeki eski felsefesinin, modasının geçtiğini gösterdi."

“Red Bull Racing'in geçmişte birkaç kez yaptığı gibi Mercedes de bunu pilot tercihiyle kanıtladı."

“Dolayısıyla gençlere güvenebilirsiniz. Belli bir risk var ama bu yönetilebilir bir risk ve buna değer.” diye sözlerini noktaladı.