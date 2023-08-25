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Perez'in tek hedefi ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmak

Şampiyonluk şansını iyice kaybeden Sergio Perez, tek hedefinin ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmak olduğunu söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

2023 sezonuna çok iyi bir giriş yapan ve ilk dört yarışta iki galibiyet elde eden Perez, o dönemden beri epey formdan düşmüş durumda.

Monako-Silverstone periyodunda tam beş yarış boyunca Q3'e dahi kalamayan Perez'in gerilemesine sebep olarak aracın Max Verstappen'e göre geliştirilmesini gösterenler de var.

Her şeye rağmen son birkaç yarıştır toparlandığını gördüğümüz Perez, ikinci yarıya daha moralli bir şekilde giriyor.

Perşembe günü basın toplantısında söz alan Perez, "Evet, özellikle son iki yarışı güçlü bir şekilde bitirmek oldukça önemliydi.

"Araç geliştikçe biraz daha zorlandığım, bazı şeylerin artık doğal gelmemesi ve sürüş stilimi değiştirmek zorunda kalmam bir sır değil, nitekim araç değişti."

"Yine de son iki yarış birçok açıdan çok daha iyiydi. Spa'da rekabetçi koşulara rağmen çok ama çok rekabetçiydik, bu fazlasıyla olumlu." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

An itibariyle şampiyonada ikinci sırada yer alan Perez'in hemen arkasındaki Fernando Alonso ile farkı sadece 40 puan, ancak Red Bull'un avantajı ve Aston Martin'in durumu dikkate alınırsa işler biraz kolaylaşmış gibi duruyor.

Sezonun geri kalanında hedeflerinin ne olacağından söz eden Perez, "Ben esas olarak kendime odaklanıyorum, kalan 10 yarışta sadece birkaç zafer daha kazanmak ve istikrarlı performans sergilemek istiyorum. Hedefim bu.

"Açıkçası aracın ne kadar potansiyeli olduğunu biliyorum, Max bu potansiyelden sonuna kadar faydalanıyor. Bunu bilirken geride kalmak kolay değil."

"Ancak aracımız gerçekten harika. Tek yapmamız gereken maksimumu alabildiğimizden emin olmak, bir daha ne zaman bu kadar iyi bir araca sahip olacağınızı asla bilemezsiniz." 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'un aracı Max'e göre geliştirdiği iddiaları da sorulan Perez, "Bence günün sonunda takım en hızlı arabayı yapmaya çalışıyor ve bazen aracın gelişimi bir sürüş stiline diğerinden daha iyi uyuyor. F1'de işler böyle yürüyor." 

"Dediğim gibi, sadece kendimi düşünüyorum, odaklanmam gereken şeyleri, üzerinde çalışmam gereken şeyleri düşünüyorum ve sadece sezonun ikinci yarısına sağlam bir başlangıç yapmak istiyorum." dedi.

Son olarak yaz tatilinin nasıl geçtiğini de aktaran Perez, "Tatil harika geçti, ailemle ve çocuklarımla vakit geçirmekten gerçekten keyif aldım. Tamamen yenilenmiş ve zindeyim."

"Tatilde çok fazla sörf yapmadım, ama biraz kürek sörfü yaptığımı söyleyebilirim." dedi. 

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