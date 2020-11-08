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Formula 1 / Son dakika

"Perez'in sponsorluk getirisi söylendiği kadar büyük değil"

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"Perez'in sponsorluk getirisi söylendiği kadar büyük değil"
Ekleyen:
, Editör

Alman Auto Motor und Spot'a göre Sergio Perez'in sponsorlarının ödediği rakamlar, basında konuşulduğu kadar yüksek değil.

Sezon sonunda Racing Point'ten ayrılacak olan Sergio Perez'in adı, 2021 sezonu için Red Bull'l anılıyor.

Perez'e ek olarak koltuk Nico Hulkenberg'in de Red Bull'a gidebileceği konuşuluyor.

Genel anlamda Perez'in Hulkenberg'e kıyasla en büyük avantajının sahip olduğu sponsorlar olduğu söyleniyordu.

Perez, F1'e girdiği günden bu yana önemli sponsorlar tarafından destekleniyor ve bu sponsorların yaklaşık 10 ila 15 milyon dolar getirisinde olduğu konuşuluyor.

Son yılların en tutarlı orta grup sürücüleri arasında yer alan Perez'in F1'de kalmasını sağlayan şeylerden birinin de sponsorları oldu düşünülüyor.

Ancak Auto Motor und Sport'un haberine göre bu rakam düşünüldüğü kadar büyük değil.

İsmi açıklanmayan bir takım patronu Auto Motor und Sport'a şöyle dedi: "Sponsor getirilerinden Perez'in maaşını çıkarırsanız geriye sadece üç milyon kalıyor."

Perez, 2014'ten bu yana Force India/Racing Point için yarışıyor. Bunun öncesinde Sauber ve McLaren takımları için yarışmıştı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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